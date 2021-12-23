疫後台商回流湧現資金潮，加上通膨疑慮與低利率環境，促使企業主掀起置產熱潮，台中七期包括香港商新朗集團旗下的「新朗日匯」，以及慶仁建設「林境」，均於今年928檔期，以豪宅成屋面貌重啟銷售，近期均吸引中部企業主買單、傳出銷售佳績！

其中，主力總價在6000萬至8000萬元的「新朗日匯」豪宅案，打出購屋就送約500萬元（含進口廚具、衛浴設備）提貨券，自10月進場以來已成交10戶、締造約6.5億元的實績，約有近半買家來自彰濱工業區企業主。

而主力總價在5000萬元的「慶仁林境」，頗受中部自營商的青睞，928檔期進場以來陸續傳出成交捷報，最新實價登錄每坪單價已來到58.08萬元。

位於七期市政路上的豪宅成屋「新朗日匯」，原本由富邦建設及香港商新朗興業攜手推案，總投資超過百億元，樓高41樓的摩天豪宅大樓，擁有泳池、宴會廳、空中花園等高檔設施。惟富邦後來退出合作案，由新朗興業獨資接手，該案也成為台中首例純港商投資的豪宅案，最近由上揚國際接手銷售、重新以成屋開盤銷售。

去年5月，安泰銀行統籌主辦香港商新朗興業台灣分公司3年期76億元聯貸案，而聯貸案的擔保品就是「新朗日匯」。由於金融機構看好該案地點絕佳，附近公共設施規畫完善，具地段保值優勢，紛紛參與融資，當時創下超額認購達1.3倍。

上揚國際處長施棟瀝表示，「新朗日匯」是由國際建築大師Richard Meier理查．麥爾打造的白派建築，也是台中七期唯一一棟出自普立茲克獎建築大師的超高層住宅地標，再度寫下全球白派建築最新傳奇。

施棟瀝強調，「新朗日匯」除邀來白派建築大師 Richard Meier 操刀，更禮聘四季酒店、W酒店御用的設計教父Yabu pushelberg，從建築立面到俱樂部式休閒場域，兩大巨擘的攜手打造，為豪宅林立的台中七期，再推向與眾不同的高貴氛圍。

施棟瀝表示，「新朗日匯」總戶數147戶，每戶均質約130坪，每坪開價60-80萬元，主力總價在6000萬至8000萬元，新朗集團在預售期間已經賣出14戶，包含港資企業主與台中望族，而上揚國際接手後，至今已賣出10戶，已購客戶以彰濱工業區企業主與返台定居企業主居多。

無獨有偶，總銷16億元、位於七期惠中路的「慶仁林境」，總戶數僅28戶，交屋至今逾兩年，近期成屋委由海悅國際負責銷售。海悅專案蔡武錡表示，「慶仁林境」主力坪數88坪，每坪開價55-75萬元，主力總價約5000萬元，成屋銷售因為眼見為憑，反而受到中部自營商的青睞，陸續傳出成交。