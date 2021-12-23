中共中央機關報《人民日報》「@人民日報評論」公號23日晚間發表〈評英特爾禁用新疆產品：要尊重事實，明辨是非〉文章，強調中方願意與所有合法經營的外國企業共用發展機遇，而相互尊重和理解，是合作發展、互利共贏的基本前提。希望有關外企能夠尊重事實，明辨是非，千萬不要帶著誤解而來，又背著罵名而去。

文章稱，近日美國企業英特爾在官網上致信廣大供應商，要求確保其供應鏈「不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務」。在網上引發口誅筆伐之後，23日下午，「@英特爾中國」在微博上就此事發表公開聲明，在深表歉意的同時，又宣稱「信中關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場」。對於英特爾公司的回復，廣大網友表示並不買帳。

《人民日報》表示，眾所周知，新疆地區從來就沒有「強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役」，只有自願就業、自主擇業。有關新疆地區強迫勞動等說法，完全是美國反華勢力炮製的謊言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆穩定，阻遏中國發展。

《人民日報》指英特爾自稱：「我們的投資者和客戶已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。」這一表述，凸顯了部分國家和外企將商業問題政治化的用心。

《人民日報》認為，遵守所在國法律，尊重當地人民民族感情，這是任何企業到其他國家投資興業、開展合作最起碼的遵循。以強迫勞動、非自願勞工行為等為藉口，禁用新疆產品，一些外企種種無理做法，暴露了他們對中國各地發展、人民生活真實情況的無知。相關企業需尊重事實、明辨是非，罔顧事實、自毀形象，必將對其後續發展產生不利影響。

《人民日報》強調，「中國人民有比海洋、天空更為寬廣的胸懷，但我們的眼睛裡也決容不下沙子。」英特爾禁用新疆產品，已經引發中國消費者眾怒。面對外企冒犯行為，很多人以實際行動做出回應。在社交媒體上，網友紛紛對英特爾的失當行為進行譴責，有人號召對英特爾的各種產品進行集體抵制。

《人民日報》警告，不妨再想想今年3月，H＆M、耐克等BCI成員「碰瓷」新疆棉花後所遭到的反制。這些前車之鑑，足以引起有關外企的警醒。執迷不悟、重蹈覆轍，無異於搬起石頭砸自己的腳。有關外企應當儘快糾正自身錯誤做法。畢竟，知錯就改是做人做事最基本的道理。