110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽，衛冕軍泰山高中前兩戰面對東山高中、松山高中陷入苦戰，22日3分之差飲恨東山，23日72比90再負松山，陷入2連敗低潮，松山則笑納2連勝。

國中時期被譽為「最強國中生」的林現惟，此役替松山貢獻高中生涯單場新高30分，賽後表示前一場發揮不好，教練、學長都鼓勵他進攻端可以更有信心，造就個人得分新高，首次踏上高雄巨蛋，他笑說：「感覺比賽氛圍很棒，還沒打過這麼大的場館，接下來希望可以幫助球隊晉級4強，到更大的台北小巨蛋比賽。」

林現惟補充，雖然也想爭取新人王，但也要球隊打進4強自己才具備候選資格，「但個人獎是其次，最重要的還是球隊能奪冠，複賽已經兩場勝利，後續賽程順其自然，相信有努力就會有好事發生。」

至於複賽首戰以3分之差扳倒衛冕軍泰山高中的東山高中，23日卻61比62飲恨治平高中，再度體現「球是圓的」這句話；南山高中則在「中和內戰」中以99比63擊退錦和高中，教頭許時清認為，球員很多時候爭搶籃板的動作還沒做好就想偷跑搶快攻是一大問題，接下來每場賽事對手更加能對付，仍希望順利5天打完就可以確定晉級8強。

錦和高中吳士麒全場12分，下半場曾連續三分外線發飆，助隊一度追到只剩9分落後，他透露，當初球隊討論要打有機會奪冠的乙級，還是強度更高的甲級，最終球隊選擇挑戰自我，能夠和「四山」過招、學習經驗並爭取能見度、幫助未來升學，讓大家不後悔這個決定。

HBL男子組12強複賽參賽隊伍先分成兩組進行5天單循環賽，戰績分組前三名的6支隊伍可以直接晉級8強準決賽，四到六名進行2天外卡賽，外卡賽首日兩組五、六名過招，勝方再和分組第四爭奪最後2張8強門票。