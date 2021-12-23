台中市「第13期重劃區」範圍涵蓋南屯區及南區行政區，重劃後新段別分別為楓溪段、樂田段、昌明段及大慶段等4個地段。市府指出，經市府努力下，完成總面積229.57公頃土地分配，土地所有權人約2500人，台中市中山地政事務所及中興地政事務所將在12月25日辦理假日換發土地權狀，讓地主能順利在年底前領回土地所有權狀，安心過生活。

地政局長吳存金表示，第13期重劃區座落於南區、南屯區交會地區，歷時近12年，因涉有舊南屯溪文化景觀及麻糍埔遺址、番婆庄遺址辦理都市計畫變更導致延宕，歷經三任市長，終於在市長盧秀燕任期內排除萬難，完成土地登記。

地政局指出，第13期重劃區是捷運綠線通車後，沿線首處配地完成的重劃區，區內串聯捷運綠線大慶站與大慶火車站，更鄰近高鐵台鐵站，極具都市發展潛力。市府為讓地主早日取得土地權狀，於12月25日辦理書狀換發，實現地主願望。

中山地政事務所主任湯深厚與中興地政事務所主任林建伸表示，台中市地政事務所致力於提供更優質、更便捷的在地服務，12月25日歡迎重劃區內所有權人持通知書、原土地所有權狀、身分證正影本及印章，至土地重劃後所在轄區地政事務所辦理換狀，另提醒，大慶段請至中山地政事務所，昌明段則請至中興地政事務所換狀。