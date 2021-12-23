四大公投結果，台中市僅公投綁大選微幅領先1千多票，其他3項則全軍覆沒。針對民進黨公投後的布局，國民黨台北市議員徐巧芯認為，民進黨會把主場鎖定在台中，不只是要打贏台中立委補選這一場選戰，還想要拉下台中市長盧秀燕。

徐巧芯23日在政論節目《新聞大白話》中表示，四大公投不只4個案子，還包括民進黨未來會如何對待國家、對待人民的態度，她認為，公投後第一件事情民進黨要搞縣市合併，他們現在是有史以來氣勢最高點的時刻，所以民進黨把所有原本不敢面對的、會擔心民意反撲的，全部都在這個時候做。

徐巧芯指出，接下來的兩場選舉，民進黨也是要開始進擊，接下來，很明確的，他們會把主場鎖定在台中，然後配上萬華。因為民進黨攻台中是有機會的，不只是要打贏台中立委補選這一場選戰而已，得到一席立委之外，民進黨心裡想的是拉下盧秀燕，你會發現他們很多擦邊球的那個邊，都是碰到盧秀燕。

徐巧芯接著表示，看來民進黨所有人都在叫陣盧秀燕，去把顏家抹黑、把顏寬恒的形象抹差。然後用不當連結的方式，意圖去讓台中盧秀燕的民調和支持度下滑，甚至讓民進黨的基本盤再往上竄升。