浙江省消保委23日公布「雙11」期間，對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音五個平台的直播消費觀察情況顯示，近三成直播主存在不合規現象，近四成直播商品不符合大陸國家標準。

澎湃新聞報導，浙江省消保委23日指出，此次消費觀察選擇淘寶七位直播主、拼多多四位直播主、京東兩位直播主、快手兩位直播主，抖音兩位直播主，共17位。其中包括網路人氣排名前十名的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、烈兒寶貝、Timor小小瘋等知名直播主。浙江省消保委觀察發現，有五位直播主存在誇大宣傳，用絕對性廣告語、與其他直播間進行價格對比等問題。

浙江省消保委副主任兼秘書長崔礪金表示，各網購平台及問題直播主對存在問題應有清醒認知，要有主動作為，且保持初心善念。平台整改要態度、速度、力度「三度合一」，及時完善平台治理，確實提高商家和直播主的違規成本，壓實各方責任。各直播主則要強化培訓和學習，保證真實合法宣傳。