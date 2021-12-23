台新金控今年6月獲金管會核准附條件合併保德信人壽（已更名台新人壽），規劃於六年內以適當方案、適時處分彰銀持股，第一波在6月10日透過公開市場出售2億股彰銀股份，12月23日台新金董事會再通過第二波處份計畫，包括發行上限3億股的己種記名式交換特別股，及上限50億元的無擔保交換公司債。

台新金控指出，這次董事會通過辦理現金增資發行己種記名式交換特別股，發行股數以不超過3億股為上限，每股面額為10元，即發行總金額不超過30億元範圍內，發行價格則是每股15.90～23.6元，視發行時的市場狀況，在發行價格範圍內訂定每股發行價格。

其次台新金控並通過第一次無擔保交換公司債發行，總面額上限為50億元，面額每張10萬元，發行價格依票面金額的100.5％發行，發行期間3年，將採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

台新金控表示，己種特別股實際發行股數，及交換債發行金額目前均當未確定，因此無法推算可折計處份多少彰銀持股。可確定的是，後續仍將依原計畫，六年內透過三種工具出脫全部持股，即集中市場賣股、發行交換債、交換特別股等。