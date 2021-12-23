全國因疫情重創，政府於今年10月力推振興五倍券與加碼券拯救經濟寒冬。Money101公布2021振興五倍券與加碼券使用回饋調查，其中發現，高達5成女性願意花費超過振興五倍券的面額，有趣的現象是，53％男性消費者更趨於一次用完五倍券，而女性消費者僅達38.72％，大部份則傾向階段性採買使用。

綜觀看來，10月後有五倍券促進消費，根據經濟部統計，2021年10月批發業、零售業及餐飲業營收表現，10月批發業達1.07兆元，零售業達3730億元，均創歷年單月新高；其中，非店面零售業10月營收達306億元，年增19％，不僅為連續21個月正成長，更創歷年同月新高。

Money101總經理朱本傑表示，從產業營收數據觀察今年因疫情衝擊，前半年國人皆無法出遊、購物等，積欠已久猛爆性的購物慾背後可能隱藏著退貨潮，提醒各大電商與物流提前做好準備，以備蜂擁而上的退換貨需求。

此份調查中，高達38.7％消費者選擇將五倍券用在購買電子3C產品，其次為餐廳小吃(30.6％)、家電用品(28.9％)、旅遊住宿(17.4％)、服飾配件(15.8％)、彩妝保養品(14.3％)。

另外，由此調查，亦可看出今年領取紙本或是綁定數位五倍券者，皆有各自擁護者，高達38.5％民眾此次綁定數位五倍券，下次仍會選擇數位綁定，且無論是需綁定才有得獎機會的高額回饋金，或是無限制名額的小額回饋金皆受大眾關注與喜愛。而此次領取紙本者，下次仍會選擇領取紙本則有34.1％，有兩大主因是紙本五倍券使用通路廣、實體通路回饋多。

觀察加碼券民眾的看法，高達將近4成民眾抽到國旅券最有感，其次則是藝Fun券(36.1％)、好食券(13.1％)、客庄券(9.2％)、i 原券(1.6％)、創生券(0.6％)。

不過，觀察消費者對於加碼券的領取與使用，42.1％消費者認為加碼券抽中機率太低，其次則是使用通路並不多(21.7％)、已領取，但不曉得怎麼使用(13％)、中獎不知道在哪裡領(9.6％)、無法線上支付(7.2％)。

這次政府推廣的振興五倍券與加碼券，從數據觀察仍起了不少救火經濟的作用，尤其對於餐飲零售業者來說，嚴峻的疫情期間無人流等同於無現金流，而振興五倍券與加碼券推廣時間，正好迎上疫情解封潮，順勢帶起景氣熱潮。