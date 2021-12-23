雲端服務廠商銓鍇國際運用科技提供地端到雲端完整解決方案，10年間團隊成長10倍，擁有近六百張專業證照，並獲得超過400家企業的青睞，聚焦在雲端、地端、資安3大事業群服務。今年開啟與精誠資訊的策略結盟，更受惠於疫情帶動企業進行數位轉型所帶來的紅利，繳出年營收翻倍的好成績外，客戶數量也成長七成，營運穩定向上成長，未來也計畫前進東南亞市場，打造雲端服務生態系。

銓鍇國際深耕雲端服務技術領域多年，協助企業上雲，以作為企業的「雲端數位長」為目標，2021年獲AWS Industry Partner of the Year服務廠商，更為第一家上架台灣雲市集AWS服務的合作夥伴。

銓鍇國際董事長暨創辦人何鴻汶指出，今年5月突如其來的本土疫情爆發，各種規模的企業都趁勢搶搭數位轉型的特快車，企業上雲已是未來趨勢，也是企業打造創新營運模式的致勝關鍵，銓鍇國際的雲端服務，將是企業在數位轉型歷程中彎道超車的最佳夥伴。

銓鍇國際成立10年，累積服務企業客戶橫跨資訊科技、營造建築、零售流通、汽車業、製造業、生技類、電商類等多元產業，並已協助台灣、香港市場數百家企業上雲，今年更深入製造業重鎮，正式在高雄成立中南部辦公室，搶攻中南部製造業數位轉型商機。

銓鍇整合從IDC機房基礎設施、混合雲架構服務、AWS管理平台、7x24x365主動監控及專業資安顧問諮詢，且適合各種企業特性的公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案。在站穩台灣市場後，展望未來，除已啟動營運的高雄分公司，銓鍇表示，計劃將業務觸角伸向海外，積極布局東南亞市場，且將擴大徵才，預計明年團隊人數會成長至100人。