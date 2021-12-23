浩子跟阿翔示範「幸福的姿勢」。（民視提供）

浩角翔起、籃籃、郭婷筠與彭正，日前帶大家到桃園楊梅體驗婚禮攝影師的一日。（民視提供）

郭婷筠與彭正換上正式的禮服，讓職人韓森親自操手拍攝。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、郭婷筠與彭正，日前帶大家到桃園楊梅體驗婚禮攝影師的一日，3位主持人進教堂後巧遇郭婷筠與彭正，沒想到瘦身成功的郭婷筠，竟然被浩子誤認是小禎，讓她急喊：「我是妳師妹啦。」瘦身後的郭婷筠走路都散發著自信的魅力，被問到瘦身的秘訣時，彭正打趣的說：「時辰很重要，運動也很重要，所以我們都晚上照3餐運動！」歪樓回答令人害羞。

在婚攝職人韓森帶大家到城堡拍照時，提到拍照時被拍攝者應該注意的事項，其中提到女生拍照時需要嘴巴微張，和男生拍照時應該稍微皺眉看似有心事，籃籃和阿翔分別揣摩兩種動作，沒想到籃籃的微張嘴看起來癡呆像「傻子」，阿翔則是被浩子狠嗆「兇甚麼」，浩子還故意生氣地假裝要找阿翔理論，場面一度失控讓職人超傻眼。

最狠的是籃籃拿出示範照片要拍照新人學國外拍攝婚紗照片，還稱這是「幸福的姿勢」超浪漫，只見照片中女生踩在男生大腿上並往前傾，讓準新娘郭婷筠嚇得大喊要有人出來示範，主持人浩子馬上找「七世夫妻」阿翔搭檔，成功詮釋這高難度的「幸福的姿勢」。

最後準新人彭正與郭婷筠上場示範，郭婷筠踩彭正大腿，郭婷筠往前傾壓著籃籃的背，儼然變成「尖叫的姿勢」一群人支撐不住大喊受不了，在後面撐重量的浩子頓時臉發白腿軟，胡搞瞎搞的外拍讓職人也傻眼。

之後郭婷筠與彭正換上正式的禮服，讓職人韓森親自操手拍攝，輸了比賽的浩子也認命地擔任「攝助」不停幫忙擺設道具及服裝，也不停的教導眾人拍攝時應該注意的細節。最後當然也放手讓藝人們實際體驗親手拍攝的感覺，拍出來的照片也讓郭婷筠跟彭正大讚很專業，節目也在此到了完美ending。