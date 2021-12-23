最近向亞洲派出軍艦執行「自由航行」政策的德軍海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）表示，未來德國將擴大在亞洲的軍力部署，希望從2023年開始能在印太地區完成常規部署。他還說，這次到南海航行不是為了挑釁，而是要給北京一個信號，這只是一小步，下次也許會通過台灣海峽。

據《環球時報》報導，德國海軍巴伐利亞號護衛艦進行了20年來首次穿越南海後，舍恩巴赫在國際戰略研究所（IISS）舉辦的論壇上宣佈，未來德國將擴大在亞洲的軍力部署。

報導引述德國權威軍事雜誌《歐洲安全與技術》稱，舍恩巴赫，德國聯邦國防軍希望在 2022 年向亞洲地區派遣空軍和網路防禦部隊，以進行國際合作和演習，並從2023年開始在印太地區完成常規部署。

舍恩巴赫表示，德國海軍此次到南海航行並不是為了挑釁，而是發出一個信號，表明事情已經到了柏林覺得有必要向北京發出信號的地步。

報導指出，舍恩巴赫前一天在巴伐利亞號護衛艦的歡迎儀式上也有類似的說法，他宣稱，德國下一次可能會派遣2艘艦艇前往印太，一艘護衛艦再加一艘補給艦。當被問及巴伐利亞號護衛艦為何沒有通過台灣海峽時，舍恩巴赫表示，「這一次，我們從一些較小的步驟開始……也許下次我們會通過（臺灣海峽）。」

《環球時報》引述大海洋科學研究所副所長陳相秒的分析稱，德國有關舉動是為呼應歐盟今年上半年出臺的印太戰略。作為歐盟對外政策的主導者之一，德國試圖加強歐盟在印太地區的存在，並且擴大在亞太地區的影響力。德國此次穿越南海實際上是跟風法國、英國，背後有美國的推動。鑒於德國有自己的利益，該國應該會以循序漸進的方式達到目的，有保留地採取行動，不致於挑戰中國的敏感線。

報導說，巴伐利亞號護衛艦目前停靠在美軍長期使用的新加坡樟宜海軍基地，它是今年8月離開德國威廉港啟程前往印太地區。對於跟隨美國在印太地區執行自由航行政策的各國海軍來說，北京對德國的態度較為和緩，並聲稱重視發展中德全方位戰略夥伴關係與兩軍合作。