將日本作家宮部美幸作品〈和尚的壺〉、〈哭泣童子〉搬上舞台，曉劇場推出作品《之間》。導演鍾伯淵表示，宮部美的原作一部談論疫情，一部談論人性掙扎面，反映了現下的時代氛圍。

鍾伯淵表示，現在的時代氛圍，人們討論一件事情容易陷入立場，甚至是對立，忽略中間的灰色地帶，「有沒有可能有人純粹地說一件事情，有人純粹地聽故事？而不是一定要找到一個立場。」

〈哭泣童子〉原作故事描述有一名有特殊感應力的男嬰，遇到壞人靠近就會大哭，但大人卻因為個人私欲而選擇悶死他，他再重新投胎回到同一個家庭。〈和尚的壺〉原作故事描述一座村莊居民染上瘧疾，有人指引有張畫裡面有一只壺，壺裡有個和尚，唯有看見壺裡有人的人才能擁有治病的方法，但看見壺中之人的人，卻要付出驚人代價。

雖然故事內容說的是江戶時代的故事，但是舞台上的場景設定在酒吧，鍾伯淵表示，觀眾會感受到一種衝突感，「旁邊會有很鬧的歌隊，當事人一直在說故事，但旁邊的人一直在笑，和當下的時代氛圍很像，很躁動。」既然是怪談故事，全劇的音樂和聲響也彌漫著詭異的氛圍，鍾伯淵表示，現場表演者的聲音也會是聲響的襯底，成為效果和戲劇內容的一環。

鍾伯淵表示，在疫情之下，劇場的存在也變得更艱難，「劇場是一個從思考和想像出發的地方，我們想回到做劇場出發，不是立場出發，也許看完之後能接收到其中的內容，因此接納一個原本不接納的人，這正是劇場和觀眾互動中獲得的成果。」演出將於12月24日至26日在台北台灣戲曲中心多功能廳登場。