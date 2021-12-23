一名女子遇上「孝子」男友，對方是「養兒防老型」家庭非常傳統，與自己個性和家庭有極大不同，徘徊在結婚與分手的十字路口，詢問「麗絲」呂秋遠意見。呂秋遠列出10點結婚後可能會發生的情節，包括「你要生，而且要生子，不是生女。沒有子，可能要五年生三個，生到有個兒子為止」，問女子能不能承擔。眾多網友看完，更是驚呼：「快跑」、「麗絲，救一個算一個」。

呂秋遠在臉書貼出女網友發問，女子表示跟男友是以結婚為前提交往，但剛認識三個月，對方家長就提出希望快點結婚、小孩給他們帶，讓她嚇一大跳。經過快3年的相處，發現自己的個性跟對方家庭有極大的不同。

對方家庭非常傳統，養兒防老型，男友還有一個姊姊，但男友爸媽覺得嫁出去的女兒就是潑出去的水、是外人，而兒子是要負責兩老的一切，包括必須住在一起、陪他們養老、為他們送終。而女子從小沒有以上觀念，她爸媽總是說老了要出去遊山玩水，若身體需要照顧會去住養老院，不想給兒女負擔。

之後男友父母說，不住家裡可以，但是每個禮拜至少要回家一次、打兩次電話，之後要住在離他們車程10分鐘可到達的地方，男友通通答應，他也一直有要負責爸媽晚年的使命感。這讓女子相當擔憂，如今走到結婚或分手的十字路口，十分糾結。

「左思右想，我都覺得，家庭，而不是星座，對於一個人的影響很大，即便他不是金牛座，倘若他從小受到的教育，就是『孝順為先、生子為主、以夫為貴』，那麼，人生如夢你總是會失眠、人生如歌你總是會走音、人生如戲你總是會NG。」，呂秋遠如此表示。

呂更列出10點，問女子「對於先生的愛，能不能抵銷你擔心的這些事情？」，包括：

1.你要生，而且要生子，不是生女。沒有子，可能要五年生三個，生到有個兒子為止。

2.孩子給他爸媽帶、孩子只能跟他姓、離婚的時候，是跟他爸媽爭取監護權，不是跟他。

3.要跟公婆住，不住，你就是教唆他兒子不孝的壞女人。

4.你要照顧公婆，但不用照顧你爸媽，他更是如此，孝道完全外包。

5.盡義務，你是自己人；享權利，你是外人。

6.婚後最好不要工作，專心跟婆婆一起帶小孩，跟老公伸手要錢。

7.老公外遇，就是你沒照顧好他，他才會往外發展，你要乖乖的等他回來。他要是不回來，公婆還是會聽他兒子的話，要你繼續帶小孩、當門面上的老婆。

8.你就算不跟公婆住，他們也隨時可以有鑰匙進你的家、不敲門進你的房間、不經過你的同意帶走你的小孩。

9.離婚，你什麼都不是，什麼都「不該」有。對，是不該，不是不能。依法你可以，但是你拿了，就是圖了他們家財產。他們最不在乎錢，但是會一直講錢。

10.你是逆媳、惡媳、黑化媳，公婆永遠都會認為你就是帶壞他們兒子的那個人。

網友看完驚呼：「快跑」、「麗絲，救一個算一個，以後你的生意少一個沒有關係，我們會幫忙你的」、「這種還用問嗎？婚前就已經看到不幸福的未來了，婚後只會更差」、「他們想怎樣，是他們的事，妳想怎樣比較重要，看來妳也是一直給男方錯誤的印象，才會讓對方認為妳就是可以配合的女孩」。