吳夢夢在PTT回應《華根初上》片商提告事件，分享自己過往付費影片遭外流的經驗。(圖／吳夢夢臉書monmonwutaiwan)

鄧佳華的成人片處女座《華根初上》完整版上線，引發網友暴動，瞬間流量更是讓平台一度當機，但如今卻傳出本該付費的影片遭網友外流，瘋傳LINE群組，氣得片商喊告「一個都逃不掉」，對此台灣第一女優吳夢夢也在PTT回應，分享自己過去提告案例，建議片商先看她的說法。

吳夢夢表示，自己的影片遭大量外流，她花費大量時間，收集了67個網友的LINE個資並提告，大部分人都跟她認錯和解，她也要求對方將和解金捐給動物團體，剩下的少部分被起訴、少部分被檢座認定非重製、僅是轉傳圖片逃過一劫。

吳夢夢也給《華根初上》片商建議，蒐證需要對方個資、姓名、電話與工作即可，這些都可以從LINE帳號去追查，影片也不要只用截圖，而要錄影讓檢座知道是重製完整影片。

吳夢夢接著說，網站的部分就可以不用花時間提告，因為主機都架設在國外，要提告基本上是不可能。她分享自己經歷，表示當初提告時也有質疑「網站都在國外怎麼告」，當時委任的網紅律師卻信誓旦旦跟她保證可以告，跟她收了30多萬律師費。

沒想到提告後，檢座直言架設在國外的網站最多只有3年以下的微罪，無法請對方提供上傳者個資，網站也都不予理會，律師便打電話要求她撤告，但卻僅退5萬的民事費用，讓她直言自己被坑慘了，建議片商先看看這段慘痛經驗。

文章PO出後，八卦版鄉民紛紛暴動回文：「夢夢什麼時候有新作，我已經準備好買正版了」、「專業給推」、「這律師有點雷啊」、「這證明了一堆網紅律師本業根本做不好」、「這其實是在爆律師的卦吧XD」，也有網友提問「為何水電工系列會被告」、「分享網址的難道也無罪？」，對此吳夢夢解釋「在戶外取景，加上沒有標註18禁警語，台灣又禁止在公共場合拍攝AV，才會出事」、「只要沒有公開傳輸、重製就沒事」。

事實上吳夢夢早在一個多月前遭鄧佳華點名合作，媒體也大肆報導，她本人當時親上PTT表示根本不可能，直言鄧佳華除了外在，內在她更無法接受，全身流露一股噁男氣息，更強調自己只會和男友拍片，別人都不會考慮。