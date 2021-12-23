桃園市吳姓補習班老師去年1月對女童在補習班廁所，佯裝猜食物遊戲，竟以眼罩遮住女童眼睛，將果醬塗在下體，再把下體放到女童口中。還怕東窗事發，跑到超商買熱狗圓謊，被抓包後下跪請求學生父親原諒。遭法院依強制性交判8年6月。

桃園地院審理，吳姓男子在桃園八德某補習班擔任老師，明知道學生未滿7歲，對性事尚屬懵懂無知，去年1月21日上午，在補習班廁所，假裝要跟學生玩猜食物遊戲，以眼罩遮住學生眼睛，將果醬塗在下體，再把下體放在學生口中。

吳男偵訊時還稱，因為很害怕，中午去超商買熱狗，稱是遊戲時吃的。形跡敗露後，還下跪請求女童父親原諒。法院認為，可見他知道行為不法，也害怕受譴責。加上他當時已經擔任女學生老師近1個月。並非初見就有性侵害行為，也非一時性衝動。

雖吳男辯護人以吳男沒有前科、年紀甚輕、犯後坦承犯行，已知悔悟，請求減輕其刑。但法院認為，男子犯下重罪，且利用學生對老師信任，及學生對性事不了解，恣意對學生性交行為，行為違背善良風俗，對社會產生負面影響，更對學生日後身心健康及人格發展造成嚴重影響，所為應嚴加譴責。考量吳男坦承犯行，不過也未和學生及家長和解，依對對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年6月，可上訴。

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