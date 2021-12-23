聯華食（1231）23日法說，自去年獵地桃園、基隆等地準備擴廠，預計將投資55億元擴廠，未來新廠擴建將帶來銷售、物流及製造等三方面效益，除了增加銷售動能，在節省運輸成本下，有助獲利逐步成長，所需資金將由公司現有資金以及銀行借款來支應。
聯華食總經理林家齊指出，台灣5月進入三級警戒，採取實聯制和居家辦公，影響消費者進超商意願，對夏天旺季鮮食業務銷售影響很大，隨著疫情放緩自9月起逐步恢復正常。
聯華食原來的舊廠產能已呈現不足，部分休閒產品生產還需要分段進行，產能供不應求下，加上近年積極擴展海外市場，現有產能根本無法支應下，業績難有突破，因此啟動新投資的桃園觀音廠，對未來整體休閒食品營運成長有很大幫助。
聯華食評估，新廠擴建會帶來銷售、物流及製造三方面的效益，未來新廠擴建，會趁機把製造端進行整合，改善先前斷線的問題，生產將更有效率，也會因應缺工嚴重問題，引進後段自動化包裝新生產設備。
聯華食2021年前三季稅後純益5.45億元，每股純益2.7元。
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