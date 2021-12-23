輝瑞（Pfizer）新冠肺炎口服藥22日獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權，成為美國首款可在家服用的抗新冠藥物。默沙東（MSD）的新冠口服藥已在11月初取得取得英國授權，不久後可望獲得美國批准，不過輝瑞口服藥的副作用輕和效力強，可望成為治療首選。

美國近期確診、住院和案例再次攀升，衛生官員警告Omicron變種病毒造成新增案例暴增，可能癱瘓醫療系統。輝瑞的新冠肺炎口服藥Paxlovid是治療初期感染者最快速的方法。輝瑞口服藥可將高風險患者住院或死亡的風險降低將近九成，不僅效力強大而且副作用輕微。雖然默沙東的口服藥率先得到英國批准後，並即將取得美國授權，但輝瑞Paxlovid將是首選口服藥物。由默沙東與生技公司Ridgeback Biotherapeutics合作研發的新冠口服藥molnupiravir，已在11月初取得英國授權，英國為全球第一個批准該藥物的國家。

梅約醫學中心病毒學家暨疫苗研究員波蘭（Gregory Poland）表示：「輝瑞Paxlovid的效力高、副作用低，而且是口服藥物，它滿足所有要求。輝瑞的新冠口服藥可讓高風險族群的住院和死亡風險降低多達90％，成效令人驚豔。」

FDA批准輝瑞口服藥可用於確診的成人與12歲以上兒童，以及長者，或是肥胖和有心臟疾病等高風險民眾，不過有嚴重肝腎問題的患者不建議服用。

美國政府同意採購足以治療1000萬人的輝瑞口服藥，並免費向患者提供。輝瑞表示，目前在全球共有18萬份療程，約有6萬至7萬份將分配給美國，期望在2022年1月底之前能提供美國25萬份。

輝瑞表示，供應量少是因為目前生產時間約費時9個月，2022年時間可望減半，預期2022年將在全球生產8000萬份療程。