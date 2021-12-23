由屏東縣客家事務處辦理的六堆300年慶典「齊聚挑起幸福來，㧡擔團圓大滿福」預計26日於高樹鄉東振開基伯公前廣場辦理，此次結合客家冬藏拜伯公辦桌分享的傳統文化，辦理「還福團圓食幸福」活動，使用六堆地區十二鄉鎮的農產品入菜，以傳統的客家菜為主軸辦桌，並給予一桌3000元的優惠價格，沒想到原定開設的36桌，一上架開賣不到一天即爆滿，許多民眾紛紛致電希望能加開桌次，是以緊急再加開30桌，隱含六六大順的意涵，也希望能讓更多民眾能一同感受傳統客家冬收桌宴分享及歡慶的喜悅。

屏東縣客家事務處表示，客家以農為本，秋收冬藏是客家人於歲末年初最重要的大事，每逢此時傳統客家庄皆會酬神謝天及祭祀伯公，並以祭品辦桌彼此分享慶收冬，其中隱含著客家人敬神、感恩及分享的精神，透過此次活動之辦理，希望能將此精神傳遞下去，活動現場也做好單一出入口、量體溫、噴酒精及實聯制等完整防疫措施，讓民眾能安心參與活動。

此次活動除了有客家桌宴美食外，還邀請到曾仲瑋、戴曉君、羅文裕、山狗大後生樂團等金曲卡司藝人來現場一起同歡，眾多歌手輪番上陣，嘹亮的客家樂曲嗨翻全場，讓民眾一邊吃辦桌，一邊享受金曲演唱會，而12月26日除了「還福團圓食幸福」活動之外，現場還有好玩的「穿越西湖-老庄英雄」實境遊戲、邀請客庄六堆十二鄉特色商家，超過60攤的HAKA市集，極具特色的幸福客庄野餐籃，讓民眾品嘗客家披薩、古早味石頭餅等五樣精美小點的客家下午茶，另外也規劃㧡幸福挑擔解謎賽、HAKA體驗教室、HAKA古早遊樂園等特色遊戲。

邀請民眾到現場一同玩遊戲、吃美食，詳細資訊請上屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。