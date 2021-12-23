演藝圈模範夫妻檔余天、李亞萍的二女兒余苑綺，從7年前發現罹患直腸癌後，歷經60次化療，甚至陸續切除肝臟和肺臟，多年抗癌總以樂觀態度面對，偶爾還會曬出和家人合照，分享溫馨家庭生活；今（23）日余苑綺在臉書的業配影片露臉，氣色看起來也不錯，還笑開懷自曝「老公每晚求愛」。

在12日余天接受採訪時，被問及二女兒余苑綺病況，不捨地表示，女兒到醫院哭著打給他，「爸爸我不要做（化療）了，我不想再做了」，一度想放棄治療，余天急忙安撫她的情緒；余天解釋女兒近年飽受病痛折磨，屢屢進出醫院，甚至已經到醫院就感到害怕，變得討厭去醫院。

余苑綺在影片中自曝，老公每晚都跟她求愛。(圖/ 摘自余苑綺臉書)

不過，今日余苑綺在臉書更新動態，透過業配產品順便向粉絲報告自己近況，「看到我氣色這麼好，你們可以放心了～我很好」，還曬出親自使用產品的影片，儘管是素顏，但氣色確實看起來比之前有精神。

影片中媽媽李亞萍還虧她，「怎麼做化療的人皮膚還這麼好，氣死人了」，被問到老公會不會擔心她越變越漂亮，她不經意脫口，「每天晚上在那邊跟我求愛，看我變漂亮，老公就要靠過來」；粉絲看到余苑綺樂觀有活力的一面，也紛紛在底下留言鼓勵，「加油，一直好下去」、「氣色真的很好，化療真的會讓皮膚變得很差」、「祝您身體健康」、「會越來越好的」。