台北生技園區今在臺北市市長柯文哲、世康開發董事長黃茂雄見證下舉行上梁儀式，為全國首件聚焦生技產業BOT案，預計2022年第4季完工，超過30家國內外知名生技廠商簽署進駐意向，生技產業串聯帶來的效益下，將創造逾3000個就業機會，年產值超過500億元。

台北生技園區兼具「戰略位置」、「交通便捷」、「產業齊聚」三大重要優勢；南側鄰近中研院、國家生技研究園區等生技醫藥研發重鎮，北側可連結現有內科、南軟重要科技產業園區，西側有生醫產業法規主管機關衛福部食藥署，同時鄰近南港車站五鐵共構交通樞紐，可迅速對接外縣市、國際機場，預期將對未來生技醫療產業全台串聯一條龍發展有重要戰略助益。

台北生技園區為全國首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，為結合民間資源、專業與靈活營運思維，公私合力推辦，同時肩負帶動生技產業全台串聯、接軌國際，生技產業大躍進的起點；基地面積逾1.5公頃，將由世康開發公司興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，設置研發、試量產、商務辦公合一的產業空間，預計引進技術研發中後期或規模較為成熟之生技企業。

近兩年全球因新冠疫情衍生，生技醫療發展受到各國重視，成為國家重要發展指標之一；台北生技園區為全國首件聚焦生醫產業發展的BOT案，園區符合生技產業高標之建設規劃，尚未正式招商即吸引大批生技醫療企業超前部署諮詢；根據世康開發股份有限公司內部統計，目前簽署進駐意向的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對台北生技園區的硬性需求強烈。

園區周邊同步規劃完善生活圈機能，滿足日常生活機能需求，設有便利商店、美食餐廳等生活服務設施，搭配園區智慧管理，提供園區內工作者完善生活機能與便利工作環境，也將持續帶動南港在地繁榮及提供往來工作人士友善的辦公空間環境，預計落成後將帶動增加超過3000個就業機會，創造年產值500億元的成績，進而帶動周邊區域經濟，促進地方繁榮發展。