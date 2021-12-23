「蕾神之錘」再發功，受到王力宏婚變事件牽扯，在徐若瑄老公站出來表示會保護妻子後，李靚蕾今(23)日下午又有最新發文，希望這件事情能告一段落，3點聲明曝光後再度引起討論，網友揪出重點其實在最後一段，雖然她向被牽扯進來的人道歉，但仍舊沒有替相關人物澄清，直呼：「完美收官，好猛」。

李靚蕾今天下午再發最新聲明，澄清自己從頭到尾都不是為了要錢，也不是為了報復，對於無辜被牽扯進來的人很抱歉，希望這封信能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。

李靚蕾23日下午再發最新聲明，澄清自己從頭到尾都不是為了要錢，也不是為了報復，對於無辜被牽扯進來的人很抱歉。圖為李靚蕾（左）與王力宏（右）。(中時資料照)

李靚蕾的長文公開信曝光後，馬上有網友在《PTT》表示，其實重點在最後一段，文中寫道「對於無辜被牽扯進來的人很抱歉，對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始，大家都能回歸平靜的生活、各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生，這件事情希望到這裡就告一段落」。

網友分析，李靚蕾的言語已經讓有些人付出代價，這封信表面上雖然向被牽扯進來的人道歉，但到最後仍舊沒有替某些相關人物澄清，大讚蕾神做到了適可而止，紛紛留言回應「完美收官，好猛」、「文辭恰到好處，蕾神太強」、「總之就是點到為止，沒有要繼續追殺」、「大槌揮舞得輕鬆寫意，收放自如，完美收尾一切都在計畫中」、「這種高度真的是少見，佩服」。