金融科技新創事業普匯金融科技，以AI人工智慧結合金融科技，研發出全臺灣第一個真正全線上、無人化服務融資平台，且鎖定客群在中小、微企業，為傳統銀行彌補客服高成本的困擾，23日與平台首家合作夥伴新光銀行，共同發表。新光金控吳欣儒總經理親自率領集團高階主管出席，力挺創新服務。

普匯金融科技執行長姚木川指出，傳統上，中小企業因財務資訊難以掌握、徵信作業成本過高，較難取得銀行支持、且融資配額有限，此次公開的「AI風控審核無人化融資系統」，台灣首創，可全程線上進行大量、小額、分散式借貸投資及債權轉讓，尤其線上身分認證、隱私權保護，全都可以在手機平台上順利進行，手機API可直接串接銀行、逕送信保基金審核，快速便利企業融資，同步一次完成多家銀行貸款。

新光銀行表示，運用科技解決傳統中小企業融資面臨的痛點，客戶透過金融科技新創的APP，可不受時空限制快速完成申請，且新光銀行進一步結合API、RPA及AI模型等技術將徵審流程優化，零接觸、全線上快速核貸，於銀行營業時間內最快1小時提供初核額度，最快8小時可得知最終核貸結果，於銀行完成開戶即刻進行撥款入戶作業。

中華經濟研究院長張傳章23日親臨致詞。據悉是他在金管會副主委任職期間與金融科技業者多所接觸，把個人的經歷向普匯金融科技團隊分享，希望能有金融科技解決「銀行貸款小白」的盲點，給予該團隊在商業模式的創新想法，開創臺灣中小企業融資新模式。

姚木川表示，此項協作平台的誕生，不僅開啟臺灣「Open Banking」的階段任務，更象徵金融主管機關開明與創新輔導、以及銀行確實能與金融科技業者「共創、共生、共榮」的證明。普匯微企e秒貸平台未上線就引起台灣銀行界多方關注，已有多家銀行提出對接之需求，其中不乏公股行庫。