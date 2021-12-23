翃舞製作持續舉辦漂鳥舞蹈平台，讓年輕編舞家持續有發表平台，今年邁入第三屆，本周登場。圖為作品《很久以前的那天》。（漂鳥舞蹈平台）

近兩年來雖然受到疫情限制，表演者無法像過去那樣飛到世界各地參加比賽與積極地發表作品，但翃舞製作持續舉辦漂鳥舞蹈平台，讓年輕編舞家持續有發表平台，今年邁入第三屆，本周登場。

翃舞製作創辦人賴翃中表示，他在創團初期時遊走國際藝術節，發現國外入選國際藝術節、編舞競賽的青年編舞家，對參與競賽或藝術節習以為常，國內的編創機會則大多來自舞蹈科系的編創課程，畢業後，資源及舞者隨市場機制而逐漸流失，想獲得創作機會，並不容易。

賴翃中曾在2017年以作品《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎，隔年提出「漂鳥舞蹈平台」計畫，希望讓年輕編舞家發表作品，也讓更多策展人和製作人有機會看見這些作品。

今年參與者包括澳門藝術家黃翠絲、Albert Garcia，國內編舞家林廷緒、簡麟懿等，同時還有多位青年編舞家作品。演出將於12月24日至26日，在台灣戲曲中心小表演廳登場。