指揮中心因應「強化24場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範」，提出已施打聯亞疫苗三針再補打其它家疫苗之新措施，導致受試者可能要變成施打五針疫苗的「白老鼠」；聯亞生技23日晚間表示，UB-612疫苗具極佳保護力，呼籲政府重啟UB-612疫苗EUA 2.0與時俱進的審查，正視新型設計的多抗原表位疫苗貢獻，給國人多一個安全與高效疫苗的新選擇。

聯亞表示，UB-612疫苗於台灣廣獲受試者支持，順利執行第一、二期臨床延伸試驗，並於施打第三針UB-612疫苗之延伸試驗中取得優異成果，證實可誘導產生強效中和抗體反應，其力價遠高於先前食藥署國產新冠疫苗EUA免疫橋接認定標準。若依此標準應可判定UB-612疫苗具極佳保護力。

現今使用中之COVID-19疫苗多以武漢株棘突蛋白為主進行設計，對於Delta變異株及近期棘突蛋白基因序列變異極大的Omicron變異株皆出現免疫逃脫的情形，造成大規模突破性感染，使疫情再度升溫。

聯亞UB-612設計之初即挑選冠狀病毒「基因序列高度保留區」進行設計，誘導之抗體已於各試驗證實對Alpha、Delta等變異株 (VOCs) 中和抗體力價下降幅度不多。依據獨特之T細胞免疫疫苗設計原理加上臨床一、二期在千位受試者實證數據，推論UB-612疫苗應足以應付現今流行之Delta、Omicron以及後續各種變異株，降低重症及死亡率。

台灣法規單位對於臨床試驗申請審查要求相當嚴格，對沒有安全性試驗資料佐證下，皆要求不准予執行。今於「強化24場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範」中要求受試者追加施打其他廠牌疫苗，應比照法規單位對於安全性之高標準，暫緩未經證實必要之混打，以免造成受試者恐慌與困擾。

聯亞表示，為解決此問題，呼籲政府重啟UB-612疫苗EUA 2.0與時俱進的審查，正視新型設計的多抗原表位疫苗之貢獻，給國人多一個安全與高效疫苗的新選擇。