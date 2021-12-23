台北已經連續好幾天都在下雨，今天(23日)終於放晴，但中央氣象局表示明天平安夜水氣偏多，北部及東半部地區又有局部短暫雨。為此有網友煩惱，下雨天騎車時，安全帽鏡片上的水珠、霧氣總是會阻擋視線讓他很困擾，便詢問「雨天騎車，安全帽鏡片要如何保持視線清晰？」文章也釣出內行人解答，「1罐防霧氣噴鏡片裡面，1罐撥水劑噴外面」。

一名網友在PTT上發文表示，因為最近雨天比較多，但還是得騎車出門，所以常常會碰到一個問題，就是下雨騎車時雨滴打在鏡片上，再加上鏡片裡面因為人體呼吸的關係總是會起霧，導致視線不太好，騎車常常會有點膽戰心驚。

原PO深受困擾，所以上網發文詢問大家該怎麼解決CP值最高，是不是要換一個比較好的安全帽？還是換好點鏡片就好？還是有甚麼小撇步？希望有大神能傳授「保持安全帽視線清晰」的方法。

貼文引起熱烈討論，有內行人跳出解答，「1罐防霧氣噴鏡片裡面，1罐撥水劑噴外面」、「上撥水劑啊，不要用噴的，用抹的比較持久」、「全罩？打開一點點縫，然後剛起步騎慢點」、「把鏡片收起來，到目的地時再拿出來，保證清晰」、「用手當雨刷會清楚很多」、「重點還是不要騎快」、「塗牙膏」。