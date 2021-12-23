1名網友日前在路上發現1間按摩店內的小姐穿著火辣，詢問「這種穿法是常態嗎？」而有另名老司機的網友則留言曝光「色情按摩店」的基本SOP，包括從趴姿到正面，小姐會慢慢開始抓龍筋到顧客「繳械」，若是幸運的客人也遇到熱情、投入的小姐，就有可能私下再約出來做性服務。

該名網友在PTT上發文詢問，他日前騎車經過1間按摩店，發現裡頭的服務員穿著清涼火辣，因此問「這種穿法是常態嗎？有卦嗎」；而另1名網友則回覆精闢的講解，他說這種店俗稱「月亮店」（意即色情按摩店），進入店內後會有「月亮」（按摩小姐）要求顧客換上免洗內褲，顧客先是趴在推拿床約10分鐘後再轉到正面。

1名網友日前在路上發現1間按摩店內的小姐穿著火辣，詢問「這種穿法是常態嗎？」而有另名老司機的網友則留言曝光「色情按摩店」的基本SOP。（翻攝自PTT）

該網友說，顧客轉到正面後就可以問小姐「可以摸嗎？」接著就躺著盡量用違反人體工學的方法摸對方，之後小姐會開始邊親吻顧客身體邊「按龍筋」，等到此步驟時，大多顧客已「繳械」，「你家四個小朋友就不見了，剩下的只是轉生成聖人的你，獨自面對阿斯後的惆悵」，有時可以加1千播放越南歌，就可能真的有發生生殖器的性行為。

該網友說，有時顧客會遇到超配合，嘴巴又甜的小姐，過程中會不停誇獎，然後又很投入，結束還跟顧客要line聯絡，並私下收錢做性交易，「有時候她下班還會問你要不要吃『消夜』，然後你再給錢吃了她宵夜這樣」，網友還說那些小姐平時下班後較無風塵味，不化妝不講話根本分不出來。