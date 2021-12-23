《張雅婷辣晚報》

總統蔡英文的博士論文，被倫敦政經學院3間圖書館共同「遺失」；博士證書也遺失數次，爭議延燒多時。前總統陳水扁日前上網路節目時談及總統蔡英文論文門？阿扁表示，他沒讀過博士，如果有機會寫博士論文、拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有，就會拿出來。在美國獲得博士學位的前立委孫大千表示，蔡英文因為博士畢業證書不見，還找人到英國去，輾轉才拿到補發的博士證書，他看了之後笑死了。

孫大千23日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中舉自己為例表示，陳水扁講的沒有錯，因為他自己在美國念完博士，好不容易念完博士、拿到博士論文、通過資格考，他印了20本博士論文精裝本帶回來，現在他的書架上還放了10幾本論文，也許沒有幾個人可以送，但也很開心。

孫大千接著表示，他第一次聽到有人博士論文寫完後，博士論文掉了，從來沒有聽過這種事。他現在在學校指導學生寫論文，他的學生光是念個碩士論文，就印了幾十本，到處去發。怎麼可能會有人把論文搞不見了，這是完全沒有辦法體會的。

孫大千認為，你好不容易念到一個博士，博士畢業證書應珍藏起來。說真的，他還把畢業證書收起來，不敢拿出來掛，怕壞掉。他從來沒有聽過博士畢業證書不見的，這是一件非常奇怪的事情，除非你不太在乎你的論文、學位，不然怎麼可能論文、畢業證書會不見。

孫大千指出，蔡英文因為博士畢業證書不見了，不斷反覆的跟倫敦政經學院或倫敦大學申請博士證書，還找人到英國去，然後輾轉才拿到再補發的博士證書。他看了笑死了，現在上網Google一下LSE網站，就告訴你如何在網路上申請補發。