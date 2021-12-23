民進黨立院黨團總召柯建銘近日為新竹縣市合併，提出《地制法》修正案，而蔡總統在周三的中常會表達支持後，之前被認為「有異聲」的民進黨正國會立委，今天發布共同聲明，表示將會支持此案。

蔡總統在中常會表態「期待法案能在周五交付審查」後，屬正國會的民進黨立院黨團書記長蔡適應於今日上午重申，總統已拜託黨公職全力推動，所以大家的態度應該都會一致，現在支持《地制法》會是黨團一致的行動。

陳亭妃表示，近期諸多關於縣市整併與升格議題的討論，目的都是為改善現行體制不盡完善之處。而在推動整併升格以強化縣市和國家競爭力外，國人亦關注到均衡國土發展與縣市平權的重要性，也皆認同不應在改制過程中讓任何國人成為二等國民。

陳亭妃指出，推動縣市整併以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到「均衡國土」、「強化治理」、「深根民主」與「平權縣市」等有利於「台灣國家正常化」之目標。

陳亭妃說，蔡總統明確表示，縣市合併須考量到核心城市的量能、條件成熟及民意共識，而財源部份則應兼顧縣市平權。因此此次《地制法》提出，將會是推動系列改革與討論的重要起點，我們予以支持的同時，亦提出下列三項主張。

陳亭妃表示，第一，兩年內應完成『行政區域劃分法』與『財政收支劃分法』的修法工作，以滿足縣市整併升格的需求。

陳亭妃指出，第二，為避免前述修法過程尚未完備之下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」之後果，應訂定「日出條款」。

陳亭妃說，第三，除上述兩項修法外，還應討論包括：「國土整體規劃」、「中央與地方關係」、「行政與立法關係」以及「地方選制改革」等四大層面的體制革新議題。

陳亭妃表示，為加速推動上述三項主張，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。三場論壇的主題分別為：「地方選舉制度的精進化」、「財政收支劃分的合理化」與「國土均衡發展的具象化」。期待藉此帶動未來台灣整體向上提升。