隨著北京當局今年大刀闊斧整改整個互聯網產業，並打算將大陸經濟重心擺在製造業上，並發展成科技產業大國，但據外媒報導，外資對華投資依然強勁，但主要都是流入服務業，願意進入製造業的資金相對來說較少。

據《華爾街日報》報導，全球大多數國家還在新冠疫情期間，2021年前11個月的大陸實際使用外資金額達1,570億美元，較2020年和2019年同期分別成長21%、26%，大陸官媒指出，高技術產業實際使用外資金額比2020年增長19%。

但仔細看這些數據，北京當局過去1年整頓擁有大量外資參與的高技術產業，以及快速增長的服務業，表明想在製造業領域投入更多心力，而非在服務業或是軟體業成為高科技強國，但外資卻明顯與北京不同調，評級機構惠譽指出，2021年前10個月大陸服務業實際使用外資金額較去年同期增長26%，占外商直接投資總額的80%，從這個數據來看，實自2019年以來大陸製造業幾乎沒有外資大量投入。

惠譽表示，大陸高技術服務業實際使用外資金額較去年同期成長28%，相比之下，高技術製造業實際使用外資金額僅增長10%，甚至在2020年，高技術製造業基數甚至更低。

報導指出，由於大陸近年製造業工資上揚，更多的是許多企業避免過度集中在大陸的生產基地，諮詢機構牛津經濟研究院表示，自2015年以來，來自日本的外商直接投資，明顯轉向東南亞以及亞洲經濟體，若不是日本在大陸的服務業投資回報率於2018年大幅攀升，則無法抵銷在製造業回報率下降的影響，如此一來，日本投資大陸市場的比重將劇烈減少。

外資近年大力投資服務業，也是因為大陸市場潛在的消費金融以及創新高技術服務業等龐大商機，吸引包括摩根大通等華爾街機構投資，但在北京當局政策強力執行下，不少外資才發現這些政策的深刻影響。

報導指出，也許為來更多的投資將來自於香港股市募資，並藉此流入大陸製造業，如同北京當局所想像，但實際上，對華外商直接投資增長速度可能會放緩，更何況若是東南亞疫情穩定下來，大陸整體消費萎縮，以及房地產市場緊縮等因素衝擊下，長期來看恐怕是持續下滑。