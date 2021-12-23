20161027中天新聞 詭！紅衣女房內輕生 王朝飯店同時跳電

20161028中天新聞 林俊傑鐵粉！ 富千金紅衣女與JJ同點拍照

藝人王力宏遭妻子李靚蕾揭發長期約砲、召妓，事件波及不少藝人，南拳媽媽成員彈頭也跳出來在臉書發文，點名黑人陳建州，還突然拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊？」。「王朝903房輕生」是真有其事，詭異的是，同一時間飯店竟然大停電，電梯無法使用也無法供應早餐，影響多達600多名房客。

位於台北市知名的「王朝大飯店」，2016年10月27日清晨有一名女房客在房內輕生，刻意穿著紅衣服輕生，甚至留下血書，控訴遭到閨蜜霸凌，才會走上絕路。而離奇的是，就在女房客輕生的同一時間，飯店竟然發生了大停電，還導致台電變電箱跳電，連帶影響附近紅綠燈號失靈。這樣恐怖的巧合，也讓不少旅客覺得實在毛毛的。據飯店表示，當天住房率蠻高的，影響大概有600多人。

警方調查，輕生的紅衣吳姓女子，生前是林俊傑的死忠粉絲，根據JJ的其他粉絲指出，在演出場合，時常都能見到死者的身影，幾乎是林俊傑一出道，就跟著JJ的活動到處跑。從死者的心情留言，以及臉書照片，她似乎認定自己和林俊傑關係非比尋常，而死者和閨密的對話也曝光，時常為了一位「林姓男子」爭吵，也讓人揣測，是否跟林俊傑有關連。

當時林俊傑經紀公司出面回應，對於吳小姐的往生感到遺憾和痛心，但基於對其家人以及她的隱私的尊重，不會有其他的回應。

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