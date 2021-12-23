NCC偕同電信業者舉辦「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，台灣大哥大與台塑汽車貨運共同打造全台第一台5G智駕客運車，行政院長蘇貞昌並親自體驗台灣大與生態系盟友聯手開發的送餐機器人。

台灣大表示，特別的是當蘇貞昌輸入密碼解鎖後，發現送餐車送上的是Google Nest Hub (第2代)智慧螢幕，台灣大總經理林之晨親自遞給他，象徵台灣5G發展在政府的帶動下，解鎖各種創新與智慧應用的潛能，而台灣大進軍自駕車與智慧家庭領域已有佳績，未來將持續透過產官學合作，運用5G一起為台灣的未來「能所不能」。

蘇貞昌表示，為趕上時代，政府修改產業創新條例且延長期限，方方面面投入資源，不僅要做得好，還要做到偏鄉、深山，希望大家一起盡力，讓台灣永遠在世界佔有一席之地，保持領先不輸人。NCC主委陳耀祥表示，透過5G前瞻計畫2.0，讓NCC、業者及相關部會與機構，有更多合作機會，在公私協力合作下，一起為臺灣5G產業發展共同努力。

在NCC「5G垂直場域補助計畫」的支持下，台灣大與台塑汽車貨運重磅打造的5G智駕車服務，去年11月於長庚養生村實際上路，且採開放式載客服務，接駁已超過1500班次，每班次可載客13人，能克服路面高低落差與顛簸，提供村內長輩接駁的安全選擇，順暢行駛及穩定轉彎的卓越性能特別受到住民好評。

養生村的5G智駕客車，搭配自動駕駛的小型送餐車於展場居間穿梭，充分描繪出5G推波下的次世代智慧運輸應用服務。

全台第一台透過5G網路運行的自駕車服務，係由台灣大哥大協助打造5G專網環境，並提供雲端與智聯網平台服務(OTA、CMP)，結合台塑汽車貨運的環保油電混合車、明志科大研發的多項專利車輛工程技術、台大開發的AI感知自駕系統以及iAuto艾歐圖科技研發的自駕車模組化系統，橫跨國內兩大企業、新創團隊、學術與技職人才的力量與資源，率先在長庚養生文化村實現自駕車「車、路、雲」之間的通訊運算整合。

台灣大哥大表示，5G網路建設採取穩紮穩打策略，今年率先通過NCC高速基地台電波人口涵蓋率超過50％認證，以及5G SA（Standalone，獨立組網）系統審驗，成為國內首家通過官方審驗的電信業者，可望進一步帶動更多元的5G垂直應用服務，助攻台灣眾多產業「Open Possible」，與合作夥伴共同開發創新應用，為台灣整體環境創造更多價值。

台灣大哥大也預告，12月28日將在桃園長庚養生文化村舉行「5G垂直場域體驗 X 智慧交通」活動，屆時將邀請民眾免費搭乘全台首創使用5G網路的智慧自駕車，在養生村親身感受其順暢穩定前行、轉彎的特點。