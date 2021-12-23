美國11月耐久財訂單月增2.5％ 高於預期 22:482021/12/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周四公布，11月耐久財訂單月增2.5％，高於市場預期的月增1.5％。反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單月減0.1％，不如市場預估的月增0.6％。 此外，扣除國防後的新訂單月增2％。扣除運輸後月增0.8％，不如市場預期的增加0.3％。 美國11月PCE年增5.7％ 高於市場預期 遠端商機＋蘋果訂單 創惟11月自結獲利 年增226％ #月增 #耐久財訂單月增 #國防 #扣除 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國11月成屋銷售年率 創今年以來新高 10:232021/12/23 財經 出貨動能推升 長興、永光前11月獲利年增41.01％、193％ 17:312021/12/23 財經 疫情衝擊供應鏈 英國汽車產量連五個月下降 19:012021/12/23 財經 大宇資業外補 11月每股賺13.47元 04:102021/12/23 證券．權證 樂天Kobo電子書 銷售疫外增5成 04:102021/12/23 產業特刊 終端需求增溫 11月工業生產指數寫連22紅 16:452021/12/23 財經 《興櫃股》台灣精銳現增發行新股案申報生效 擬下季上市 16:312021/12/23 財經 《國際產業》近37年來同月最慘 英11月汽車產量衰退28.7％ 15:572021/12/23 財經 房市熱烘烘 11月五大銀行新承作房貸創史上次高 20:572021/12/23 財經 《國際經濟》近9年最高 新加坡11月通膨竄至3.8％ 15:402021/12/23 財經 雲林返台鄉親暴增 防疫計程車增至15輛 04:102021/12/23 地方新聞 財經熱門新聞 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 特斯拉大單被搶台積電不妙？1數據仍難看 粉碎三星霸主美夢 - 財經 EUV機台售價將飆至80億天價 台積電靠這點碾壓2死敵 - 財經 就是愛高股息 00900掛牌首日暴量傲視上市櫃個股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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