美國商務部周四公布，11月耐久財訂單月增2.5％，高於市場預期的月增1.5％。反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單月減0.1％，不如市場預估的月增0.6％。

此外，扣除國防後的新訂單月增2％。扣除運輸後月增0.8％，不如市場預期的增加0.3％。