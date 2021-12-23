24歲馬來西亞DJ藍星蕾，因五官精緻加上34E火辣身材受到關注，曾在平交道身穿三點式比基尼拍照，被網友發到PTT而爆紅，有平交道女神、平交道巨胸妹稱號，近日人在泰國的她，不時曬出旅遊辣照，養眼畫面讓網友全暴動。

照片中藍星蕾穿著短上衣搭格子短裙，在天橋上拍美照，雖然穿著沒有過於火辣，但因為包包的背帶剛好卡在胸口，讓她超豐滿雙峰直接現形，幾乎快比臉大，險撐破上衣的視覺效果，也讓網友看了都快噴鼻血。

另外，她前一天到恰圖恰市集逛街，穿上低胸短上衣搭牛仔熱褲，深邃事業線一覽無遺，纖細螞蟻腰和平坦小腹，完全展現S曲線好身材，吸引網友留言直呼又辣又可愛。

多才多藝的藍星蕾，不僅會彈鋼琴和拉小提琴，還多次代表新加坡獲得亞洲百大女DJ，她也是新加坡奧林比亞大學的「法商碩士」，被網友狂讚是臉蛋、智慧兼具的全方位學霸女神。

而她近年來到台灣發展，演藝事業跨足廣告、主持及綜藝節目，還推出寫真集，IG擁有超過260萬粉絲追蹤，人氣居高不下。