2022台灣燈會會前會在高雄-耶誕主燈啟動點燈。（高巿府提供）

2022台灣燈會會前會在高雄-耶誕主燈啟動點燈。（高巿府提供）

「2022台灣燈會會前會在高雄-耶誕主燈」23日晚間在高雄流行音樂中心點燈，宣告愛河灣成為全台最大耶誕光影展演舞台。

高雄巿副巿長史哲表示，台灣燈會會前會在高雄耶誕主燈是這一年來透過市府文化局、觀光局和工務局共同協力，再加上兩位天才型設計師賴雨農與鹿米工作室負責人吳玉麟，才能完成這次聖誕主燈6分鐘的展演。

執行愛河燈光改造的賴雨農指出，愛河是高雄最重要的一條河，也是城市生活一部分，這次改造，期待透過燈光乃至整個光環境，一起參與市民生活的節奏。

鹿米工作室負責人吳玉麟表示，策畫耶誕主燈展演，是一場演唱會燈光跟建築燈光設計的跨界碰撞實驗，團隊以海音館正面、側面做光雕展演，再配合整個愛河流域光環境營造。

今晚的點燈儀式不到6點已有民眾卡位，6點30分首場展演開始，萬丈光芒的聲光效果震撼全場。文化局表示，接下來至明年1月2日（12月31日視高流跨年演出調整），每日晚間6點30分開始至晚上10點，每半點、整點都將展演一場。