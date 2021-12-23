都說初生牛犢不怕虎，很多時候，無所畏懼的人反而能笑到最後。運勢命理網站靈匣網分享，射手座、牡羊座、雙子座、金牛座、摩羯座就屬於不知天高地厚，卻能憑臉皮厚上位的人，他們比知道天有多高，地有多厚的人更有勇氣，反而因此能獲得成功。

TOP5：人生態度灑脫的射手座

不少人認為射手座特別不上進，其實射手座只是對人生的態度比較灑脫，不覺得一定要出人頭地才能得到幸福，只要能找到適合自己享樂的方式，平淡的日子也能過得很開心。如果射手座想上位，進步的速度會很快，在專注學習一項技能的時候，臉皮很厚，有一種不恥下問的精神，願意向比自己社會地位低很多的人討教，不在乎別人對自己是什麼看法，相信自己一定能成就大事。在別人眼中，一向吊兒郎當的射手座，竟然胸懷大志，簡直就是不知天高地厚，但射手可以憑借自己的厚臉皮成功上位。

TOP4：意志堅強的牡羊座

牡羊座認為自己天生就是第一名，不管在任何團隊中，都應該處於第一名的位置，目標定的如此高，很有不知天高地厚的意味。牡羊為人坦誠，做事說話特別直接，沒有虛榮心，不喜歡不懂裝懂，在向他人討教的時候，臉皮是有點厚，不像脆弱的星座被批評了幾句，就不敢再追問下去。他們有一種堅強的意志，想要搞懂一件事，就算承受的批評再多，內心也無所畏懼，他們知道自己的最終目標是什麼，所以，在沒有成功之前，會忽略外界的聲音，鼓足勁向前衝，最終憑著臉皮厚而成功上位。

TOP3：頭腦靈活的雙子座

雙子座很樂觀，這種樂觀精神常常被他人看成是狂妄，有一種不知天高地厚的感覺。但不得不承認，當雙子座想要完成一件事的時候，的確不把尊嚴放在眼裡。在雙子座眼中，尊嚴是最沒有用的，他們相信，無論自己是白貓還是黑貓，只有能抓住耗子才能得到別人的認可。雙子座特別想得開，遭受別人批評和輕視的時候，心裡甚至不會產生一絲波瀾，不管處於何種境地，仍然會緊盯目標，希望自己能早日達成目的。在這種情況下，很多人會取笑雙子座臉皮厚，其實雙子座頭腦很靈活，懂得變通，所以明白該臉皮厚的時候就要臉皮厚的道理。

TOP2：個性沉穩的金牛座

金牛座個性非常沉穩，想要達成一個目的，牛脾氣會爆發，這種時候表現出臉皮厚的姿態來，無論別人怎麼詆毀金牛的觀點，怎麼輕視金牛的目標，金牛都不會因為別人的看法而改變想法。憑借著臉皮厚，在艱難和困苦中撐了下來，不輕易被困難打倒，遇到任何麻煩，相信自己只要咬牙撐下去，就能克服障礙，擁有這樣的信心，的確顯得很不知天高地厚。然而，金牛座通常就是憑這種不知天高地厚，臉皮很厚的精神突破了逆境，成就了自我，實現了自己的終極目標的。

TOP1：野心很大的摩羯座

摩羯座性格很壓抑，不輕易對別人說出自己的想法，決定要做一件事時，摩羯座願意吃很多苦，為終極目標埋頭努力。當他們的野心被暴露出來時，周遭的人就會說他們不知天高地厚，但其實決定要完成一件事之前，摩羯座早就想好了自己每一步路該怎麼走，有周全的計劃，明確自己的實力後才作出決定的，不算是不知天高地厚。要說摩羯臉皮厚不厚，答案是肯定的，雖然摩羯座自尊心很強，但沒有資格談自尊心的時候，摩羯座會厚著臉皮「攀龍附鳳」，很多人覺得摩羯座呆呆傻傻，其實摩羯座才是大智若愚的聰明人。