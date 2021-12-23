美國勞工部周四(23日)公布就業市場最新報告，截至12 月 18 日當周，美國初領失業金人數達20.5萬人，大略符合市場預期，美國11月個人消費支出（PCE）年增5.7%，符合市場預期，為1982年以來新高，核心PCE則是來到4.7%，高於市場預期，代表通膨壓力仍在擴大，美國聯準會(Fed)Taper腳步恐怕加快。但市場不甩憂慮情緒，美股周四開盤上漲240點，蘋果近日大盤震盪股價相對抗跌，周四開盤微漲，市值來到2.89兆美元，科技股整體上揚。

截至台灣時間23日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲240.99點或0.67%、暫報35994.88點；標普500指數上漲28.62點或0.61%、暫報4725.18點；那斯達克指數上漲53.34點或0.34%、暫報15575.23點；費城半導體指數上漲27.37點或0.70%、暫報3919.29點。

5大科技巨頭股價齊揚，特斯拉股價下跌0.69%、暫報1,001.88美元。NVIDIA股價上漲0.43%、暫報295.25美元；AMD股價上漲0.30%、暫報144.31美元；英特爾上漲1.02%、暫報51.49美元。

台積電ADR股價下跌1.04%、暫報120.04美元；聯電ADR股價下跌0.64%、暫報11.56美元。

雖然上月支出幅度大幅下滑，但物價水準仍維持高檔，實質性消費支出也停滯，顯示經濟成長有放緩的憂慮，被Fed當成是通膨指標的核心PCE指數繼續走高，市場對於Fed縮減Taper、甚至是提早開始升息循環的情緒也增溫。

截至 12 月 11 日當周，續領失業金人數達185.9 萬人，略高於市場預期，略低於修正後的前值，4周移動平均來到192 萬人，維持下降趨勢。

美國11月耐久財訂單則是月增2.5％，高於市場預期的月增1.5％。反映企業支出的扣除飛機後非國防資本財訂單月減0.1％，不如市場預估的月增0.6％。