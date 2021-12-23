十字花科蔬菜花椰菜營養價值高，不過洗起來特別麻煩，有網友詢問，什麼方法可以迅速清除菜蟲？引起熱烈討論，有內行人透露一招，比泡水或川燙有用，不但可以快速解決菜蟲問題，而且保證安全又乾淨。

一名網友在臉書社團《家常菜》表示，花椰菜很好吃，家中的小朋友也很愛吃，不過洗完、泡了水，即便川燙過都還是會有菜蟲，每次吃到都很崩潰，想詢問大家有沒有什麼方法，可以有效清除菜蟲？

貼文一出引起熱烈討論，有內行人透露，先將花椰菜切朵後泡水，這時只要多一步驟，就是加一勺鹽和一大勺麵粉一同浸泡，就能保證乾凈，而且又很安全；除了麵粉加鹽，也有人推薦浸泡食用級的小蘇打粉，也可以輕鬆解決菜蟲困擾。

還有網友表示，先一朵、一朵的沖水檢查，並用鹽水浸泡，會發現很有收穫，接著再把花椰菜放進熱水川燙，這時又會再發現更小隻的菜蟲；此外，還有人開玩笑說「那就睜一隻眼閉一隻眼，反正無毒…還有蛋白質」、「吃的時侯眼睛滑手機，絕對看不到蟲蟲危機」。