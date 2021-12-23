藝人王力宏與李靚蕾傳出婚變後，遭李靚蕾爆出一連串約炮、召妓等私生活混亂的醜聞，直到王力宏道歉後，才逐漸消停。李靚蕾23日又發表聲明，表示自己從頭到尾就不是為了要錢、也不是為了報復，並強調不會接受房子的「贈與」，相信透過司法會有公平的結果。台北市議員王世堅表示，為了小孩、為了家庭好，應該是「適可而止」的時候了。台北市議員徐巧芯則建議，按照原本的方式去走離婚官司，或許對雙方都是比較好的一個選項。

王世堅23日在政論節目《新聞大白話》中表示，已經花太多時間、資源討論這件事情。有民眾和消費者都會覺得，那夠了。家庭的紛爭、夫妻之間的紛爭，都應該為小孩、為家庭好啦，這是可以畫上句號的時候，也應該是適可而止的時候了。當然這是他們的家務事，還是必須由兩個主角自己決定什麼時候要結束。

另一位來賓台北市議員徐巧芯則建議，李靚蕾要拿「吾疆」豪宅，稅很多啊，在交易的時候，就要把稅給繳出去了，對李靚蕾來說，會不會是負擔。但如果你們是走一般的離婚官司，所有的稅務會一次解決。所以最後是你分得多少，不用先自掏腰包去出這一筆錢，也是離婚時本來就應得的部分，所以她覺得按照原本的方式去走離婚官司，或許對雙方而言，都是比較好的一個選項。