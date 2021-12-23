不過不少網友指出牠不是比特犬，應是惡霸犬，或是與惡霸犬混血的米克斯。（翻攝PTT）

近日傳出數起比特犬傷人事件，雲林縣今（23日）早有比特犬追咬追咬騎單車老人、騎摩托車郵差，飼主拚命抱住比特犬在地上滾才使2人脫困，但腿部皆被咬傷送醫，幸無大礙。一名網友驚恐發文，表示去吃羊肉爐，店裡一隻可愛狗狗朝他腳邊嗅過來，仔細一看不就是比特犬嗎？不過其他網友看完狗狗照片，表示應是「惡霸犬」，或是混到鬥牛犬的米克斯。

「比特犬這樣可以罰了吧？」，有網友在PTT八卦版發文發文，表示：「哭啊，剛剛跑去吃個羊肉爐，看到店裡有養一隻可愛狗狗，還朝我腳邊嗅過來，不仔細看還好，一看這不就是比特犬嗎？差點少一條腿」。

原PO說，記得動保法修訂：「要合法飼養，且比特犬出入公共場所或公眾得出入場所，要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引、配戴不影響散熱透氣口罩作為防護措施；否則可以處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰」，詢問：「這樣檢舉可以罰了吧？？？」。

不過不少網友看完狗狗照片，表示：「這惡霸犬吧」、「比特惡霸傻傻搞不清楚」、「混到鬥牛犬的也會長這樣」、「明明就惡霸犬，而且也有繩子」、「肚子白毛是惡霸吧？」、「感覺像惡霸跟台灣犬混血」。

惡霸犬（American Bully），美國惡霸這個犬種創立於90年代中期，以培育成家庭伴侶犬為最終目的，具有忠誠穩定的性格、和藹友善的性情。

惡霸犬就是比特犬跟斯塔福的混種，外型跟比特犬相似，不過性情穩定許多，美國認證為伴侶犬。