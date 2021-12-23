17LIVE集團旗下聲音直播社群平台「Wave：好聲音直播，語音聊天」推出直播喜劇節目《喂！笑小聲點！》， 近來接力挑戰Wave脫口秀之夜，邀請知名脫口秀演員林妍霏和品客大叔與網友互動。

林妍霏在節目中聊「立委錯愛千萬無業男！你可以嗎？」一說起高嘉瑜事件，她說自己立刻向男友宣告已報名要去學泰拳，溫文儒雅的男友王學仁聽到嚇說：「你可以不要學泰拳嗎？你力氣真的滿大的，可以學學女子防身術就好嗎？」一副很怕被她打。

被問渣男跟噁男較怕哪種？妍霏說：「渣男如果劈腿或打你都可以分手，可是噁男可能會跟蹤你、偷窺隱私、進入你的生活圈，那我真的受不了！」品客大叔不露臉聲音直播更是話題無極限暢聊「處男拍AV撐得住嗎？」不但分享自身私密經驗，還釣出上線粉絲承認30幾歲仍是處男，引起一陣熱烈討論。

《喂！笑小聲點！》將於下周四（30日）晚9點，邀請到台灣年紀最大脫口秀演員「不知火脫口秀」火姐挑戰聲音直播開講和粉絲互動。