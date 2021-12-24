在全球追求2050淨零排碳趨勢下，MUJI無印良品美麗華旗艦店即將於26日開幕，其中注入ESG元素中最重要的循環經濟；亦即攜手「春池玻璃」打造全台唯一玻璃工坊，運用100％可回收再製素材，提供回收再製生活用品服務。

MUJI無印良品指出，在商品開發始終堅持「選擇素材」、「檢視製程」與「簡化包裝」，而此理念正是促成本次攜手「春池玻璃」的關鍵。

玻璃是屬於100％可回收再製的素材，依據「春池玻璃」統計，台灣每年玻璃回收量達1億公斤，回收後的玻璃，經過人工分類、分色及去雜質等程序後，再經機械磨碎及窯爐熔燒等製程，重生為嶄新的物品。而回收再製的過程約可減少168000噸的碳排放量，相當於500座大安森林公園一年的碳吸附量。

MUJI無印良品秉持「對社會有所貢獻」的企業理念，將攜手「春池玻璃」透過商品及服務，與顧客一同實踐與自然共生、資源循環的永續社會。

「春池玻璃」則表示，循環不只是做好回收，而是觀察大眾的需求後，提供商品予以滿足，這樣的循環才能令民眾有感，也才能促成循環經濟發展。目前「春池玻璃」回收的素材約有50％變成原物料、25％變成建材、20％變成玻璃製品，5％則製成藝術品。

未來將在MUJI無印良品美麗華旗艦店提供更多以玻璃為素材設計的生活用品，這將是MUJI無印良品全台首座設立玻璃工坊及提供玻璃回收服務的店舖，也希望藉由雙方合作，接觸更多顧客並開創更多可能。