美國聯邦眾議院軍事委員會成員、海權和兵力投射小組委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）表示，中國大陸和俄羅斯已迫使核武對抗回歸「數字遊戲」，且美國「參加的成本比袖手旁觀來得低」。

魏特曼投書《國防新聞》（Defense News），稱在彈道飛彈防禦系統出現後，許多人認為世界終於走出相互保證毀滅（Mutual Assured Destruction）的陰霾，但中國大陸和俄羅斯近年來發展出的極音速武器能力，直接命中美國防禦體系的漏洞，目前無論感測器或攔截器皆付之闕如。顯示彈道飛彈防禦系統並未結束戰略嚇阻時代，只是讓對手另闢蹊徑，找到其他有效手段。

魏特曼認為，這讓全球核武對峙再度回到最單純的數字遊戲，而美國「參加的成本比袖手旁觀來得低」，因為根據五角大廈估計，中國大陸核武庫存將在10年內增長至現有的5倍，以鞏固其在全球舞台上的地位。

魏特曼指出，美國不僅應立即重組已趨於老化的核武供應鏈、發展用於取代現役LGM-30G義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的「陸基戰略嚇阻」（GBSD）飛彈、推進UGM-133A三叉戟2型（Trident II，即三叉戟D5）潛射洲際彈道飛彈延壽案等，更應跨越國內所有政黨和部會，制定統一且全面性的國家戰略作為因應。

他強調，對抗中國大陸不能只靠美軍，而只要美國上下一心，便仍有機會如同冷戰一般，在未發生重大武裝衝突下贏過中國大陸。