於1904年問世的瑞士獨立機械腕錶品牌「Oris」，其為飛行員設計的大錶冠腕錶相當聞名，而最為膾炙人口的是1938年推出的Big Crown指針式日曆腕錶，一直是Oris的經典代表作，而此次為錶迷獻上首次搭載Calibre 403自動上鍊機芯，為經典開啟全新篇章。

經典Big Crown擁有兩大特色，一是為了戴手套的飛行員好操作而設計的加大錶冠；二是指針式的日期顯示功能。由於太過經典，就算經過80年的時光，此系列依舊是Oris的代名詞。如今，Big Crown指針式日曆錶迎來轉變，即是38mm的錶殼內將搭載Oris自製機芯系列的Calibre 403，結合了獨特的指針日曆和小秒盤功能，而此機芯首次出現在限量250 只的Hölstein Edition 2021紀念腕錶中。

Calibre 403具有高抗磁性且精準度達每天-3/+5秒。(圖/Oris提供)

Calibre 403具有高抗磁性、五日動力儲存與10年的保固期，且精準度達每天-3/+5秒，優於天文台的標準，建議每10年為保養間隔期。而此次創新設計出自於Oris資深產品設計工程師Lukas之手，他表示，設計的靈感來自於所有事物，包含歷史、建築、商品、新質料，甚至是永續發展等議題，還有最重要的Oris本質和理念。而身為一位設計師，需要擁有廣泛的興趣和了解當前的議題，在設計產品時，才能符合世界各地人們實際使用的需求與習慣。

設計腕錶時也有諸多考量，Lukas說道，在幾公分面積的範圍內，皆須顧及美觀、人體工學與穩定性，每個層面都同樣重要，因此讓所有細節能和諧運作才是最終考量。針對不同類型的腕錶，他們不會以相同的方式來設計，像是潛水錶和飛行錶的考量因素就全然不同，但對所有腕錶都有共同的要求，就是必須合理有意義、高質量，因為準則是互相連貫的。而當一個設計能使他們露出微笑時，他們便有信心此設計能傳遞歡樂給使用者。

Calibre 403具有高抗磁性且精準度達每天-3/+5秒。(圖/Oris提供)

Big Crown系列在Oris已有80多年的歷史，Lukas表示，很幸運擁有這樣經典永存的設計。但要在不破壞其精隨的原則下，同時加入當代元素，故所有調整都是一大挑戰，所以他們從大錶冠和錶殼形狀開始，隨其逐步地調整其他設計。

而此款Calibre 403最大的不同，在於上圈與可透視的底蓋。錶殼直徑採用38mm，上圈不再是錢幣紋設計，而是平滑流線的弧度，更像1938年的原型；指針的線條也更為簡潔，搭配新的數字字體設計，且搭載的是自製Calibre 403機芯，面盤6點鐘方向則有小秒針功能。

BigCrown指針式日曆錶首搭Calibre 403自動上鍊機芯，為Oris開啟新的里程碑。(圖/Oris提供)

將傳統工藝和當代自製機芯結合，這種融合經典功能和創新的設計，不但為Oris開啟新的里程碑，也有承前啟後的意義。