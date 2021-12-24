警方取締回的電玩機台多到堆出一座小山。（中時資料照／羅浚濱攝）

電玩大亨豪言開500萬贖馬王，雄哥他們面面相覷，這時1名小隊長表示：「這我們做不了主，要請示長官！」說完就跑去找最高層回報整個經過。

單位大長官聽完後，回絕表示不要錢，不過最近單位欠績效，他開口要求2把制式手槍，如果C可以找人交槍，「馬王」現在就能還他。（編按：當時槍枝取締不需要抓持有者，就算在路上撿到也能當績效）

雄哥強調事情發生在20幾年前，當時的警察權力還很大，在C董點頭同意後，他們長官非常「阿殺力」，手一招叫人將清冊拿來，大筆一揮劃掉馬王，向承辦人說：「這台是誤扣的，那時並沒有插電，經查核後還給業者。」他還蓋上官章以示負責。

不久之後，C董員工立刻喜孜孜趕來載走馬王，長官則交代雄哥和另1個同事：「你們今天睡公司，晚上有人會打電話過來，根據他的線索去拿兩把槍！」他們惶恐地答應，後來就在單位守了一夜。

雄哥說，那時以C董的實力，交2把槍應該不是問題，但離奇的是，他們等到隔天中午，那通電話始終沒有打來。

下午長官進單位，劈頭就問案子辦好了嗎？聽到「什麼都沒有」時瞬間變臉，冷笑一聲後便走回辦公室。

當天傍晚，長官閃電召回所有外勤小隊，表示有大規模行動，為慎重起見，每人都要交出call機跟大哥大，然後各帶隊官隨機拿到1張紙條，上面寫有目標，出發上車才可打開，行動迅雷不及掩耳又保密到家，一大群人各懷心事、滿腹狐疑，在長官一聲令下，近百人大陣仗地出勤了！

眾人上車打開字條，發現上面列舉的，竟全都是狐狸電玩的地址，雄哥說那天的績效驚人，C董損失超過3台馬王，而號稱關係通天的C董被痛擊，震驚黑白兩道，成為當時轟動的大事，外界眾說紛紜，雄哥笑說，當年什麼傳聞都有，但此事的導火線就是因為2把槍。

C之後找了很多關係，想方設法要和解，但長官毫不買帳，狐狸店又被抄了好多次，直到該長官調走才告一段落，但之後過沒多久，周人蔘電玩弊案就爆發了。