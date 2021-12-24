「放屁很臭」、「放屁很大聲」，這是令許多人感到難為情卻又很關心的問題，究竟為什麼會有「臭屁」、「響屁」？而網路盛傳「連環屁是大腸癌的前兆」，真的嗎？

放屁是人體的正常生理反應。網路流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」，引發網友熱議，臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，不用過度緊張，「連環屁」與「大腸癌」之間並非劃上等號，很多原因會導致連環屁，而每天排氣十幾次都算是正常現象。

常放屁？5種原因增加放屁頻率

1.飲食

吃進太多容易產氣的食物，例如豆類、肉類、蛋、牛奶等，都會使排氣增加。

2.吃太快

進食速度太快，或是邊吃邊講話，大量空氣一併跑進腸道，就會造成排氣變多。

3.腸道環境不佳

腸道是消化器官，也是人體重要的免疫器官，除了負責吸收營養，也要對抗入侵的細菌與病毒，全身免疫細胞IgA最多的地方就在腸道。在理想的狀態下，腸道中的好壞菌需保持恆定，一旦壞菌增多，可能導致頻繁排氣。

4.排便習慣不良

上廁所時間不固定，使得腸菌增生、排便不順，也容易腹脹、增加排氣頻率。

5.腸道腫瘤

阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁。但不是所有腸道腫瘤都容易放屁。可能出現連環屁的腫瘤，大多長在左側的乙狀結腸、降結腸或直腸，如果合併發生排便習慣改變、大便形狀變細變小、容易脹氣等情形，應盡早就醫接受糞便潛血檢查。大腸癌若能早期發現、早期治療，初期的5年存活率可達90％以上。

不放屁也不是好事

連環屁要注意，不排氣也有問題。蕭奕宗主任表示，「能吃能睡能拉最幸福」，如果不排氣，至少要打嗝，吃進的東西一定要有「出口」，只進不出會變死水，長期下來，可能會引發阻塞性腸炎。此外，腹腔或骨盆腔開過刀的病人，術後可能腸道沾黏，發生腸阻塞，食物無法順利通過腸道，導致不排氣，所以「排氣」也成了醫護人員觀察病人術後能否進食的重要指標。排氣順暢代表消化好，身心較為舒暢，無法正常排氣，不只影響食慾，心情也會跟著低落。

腸道保健這樣做

最好養成固定排便時間，同時也要保持規律運動習慣，因為腸道蠕動除了受地心引力作用，也仰賴腹部肌肉力量，強化肌力可促進腸道蠕動。此外，如果作息不正常、排便不順或是有慢性疾病，可以考慮吃益生菌。市售益生菌百百款，對自己有效的最適合，不必迷信品牌或是跟著別人吃，畢竟每個人的腸道環境不同。

為什麼「放屁很臭」？

◆吃了較多肉、蛋白質

蕭奕宗主任指出，如果吃了較多肉，放屁可能會較臭。這是因為肉類有較多的「硫」，較易使屁變臭。此外，如果吃了較多蛋白質，且……

本文作者：湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年12月號)