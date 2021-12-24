如何避免對往事太執著呢？怎麼驅除那些縈繞不去、在夢中也會出現的念頭呢？最廣闊、最仁慈的避難處，就是大自然。森林、崇山、大海是那麼蒼茫偉大，個人是如此狹隘而渺小，看到這個對比，我們內心就會得到撫慰。

悲苦時，躺在地上，在叢樹野草之間，孤獨地度過一天，精神就會振作起來。許多實際的痛苦，有一部分是出於社會規範的約束。因此，花個幾天或幾小時，切斷自己和社會之間所有的關聯，確實能減少我們的煩惱，緩和強烈的情緒。

旅行是治療精神痛苦的良藥。一直待在令人痛苦的地方，種種瑣碎的細節會提醒你那個不幸的事件，令你更加執著。那些細節會令人想起過往的事，而旅行能斬斷那些連結。但不是人人能出走的啊！要有時間，要有閒暇，還要有錢。然而，不需離開城市與工作，不用跑很遠，還是可以換換地方休息。

以下幾條規則，按照法國作家瓦雷里的說法，是「幸福的祕訣」。

●第一個祕訣：對於過去的事情，避免過度沉思、反覆回想。

沉思當然是好事。一切重要的決定，總是得先三思而後行。而有明確的思考目標，才不會造成負面效果。否則，你就會不斷回想自己所受的傷害以及難以證實的謠言。那些都是無可挽回的事情，你卻會反覆不斷咀嚼。

英國有一句俗諺說：「永遠不要為了倒翻的牛奶而哭泣。」英國前首相迪斯雷利總是勸告大家：「不要捲入無謂的爭辯，也不要終日怨嘆人生。」笛卡兒也說：「與其征服全宇宙，我寧願去克服自己的欲望。一切尚未降臨的事，我都會當作不可能發生。」

生活應該保持衝勁，時時清除不好的念頭，換上新穎的想法。無遺忘即無幸福。無論任何人，只要開始行動，就不會再覺得自己很不幸。為什麼呢？就像兒童去玩遊戲一樣，那時他不再想到自己，而是想著如何完成動作。

●第二個祕訣：快樂從行動中產生。

園丁在庭院裡照料他的番茄與茄子，他熟悉這份工作與那個環境。他知道會如何得到豐碩的成果，所以感到很自豪。這種幸福感不亞於偉大藝術家跟創作者的工作成果。對於聰明的人來說，行動往往是為了逃離思想的束縛，這個作法既合理又健康。

因此我們可說：「有想法卻不執行的人會生病。而一直在思考卻不行動的人，也一樣不健康。」漫無目的的空想，有如一架拋錨的發動機，非常危險。

在行動中，不管世事有多矛盾、人生有多麼複雜，你都會保持鎮靜。你會從不同角度去看每件事的優缺點，並自然產生適合的做法。但若你毫無作為，就會受困於支離破碎的現實條件，愈想愈悲觀。

如果你不願馬上著手，還要等到社會上有人先做，你才跟著行動。那你內在的衝突就永遠也沒有化解的那一天。那麼你會更加折磨自己，更難完成目標，甚至什麼也做不到。

●第三個祕訣：為了讓日常生活更美好，請好好選擇你的環境，找到方向相同、會關心你行動的夥伴。

我們總以為家人不瞭解自己，所以會不斷起衝突。與其在爭執中摧毀你和家人的幸福，不如去尋找與你理念相近的朋友。若你有宗教信仰，便多和教友交流討論；若你有革命的情懷，便去參加相關的組織和社團。這樣一來，你就更有把握能說服不信神的人，因為你那時在精神上有同志

可以依靠。想擁有幸福感，不像一般人所以為的那樣，需要獲得無數人的欽佩與敬仰。但是，至少你周圍的人一定要欣賞你。

●第四個祕訣：不要用那些遙不可及、無法預料的災禍來折磨自己。

幾天前，在杜樂麗宮的花園裡，天真的兒童、華麗的噴泉以及溫暖的陽光構成一幅歡樂美好的畫面。但我卻遇到一個不幸的人。他心情鬱悶，孤單地在樹下散步，思考國家財政與軍事上的困境。他和我說，兩年後國家一定會崩潰。

我回答他：「你瘋了嗎？哪一個神明能預料到明年的局勢？日子當然艱難，承平時代在人類歷史上不常見，有的話也很短暫。但未來的情景一定和你悲觀的預測完全不同。不如享受現下的日子。學學那些在水池中放紙帆船的兒童。記得，盡人事、聽天命，把日子過好。」

不要再擔憂。若預測的項目不是一般的活動，甚至是人類智力所無法理解的，那就不應該去猜想。

●最後一個祕訣是獻給實現美滿人生的人：當你得到幸福時，切勿喪失讓你成功的那些美德。

多數人在成功時會得意忘形，忘記起步時保有的謹慎、中庸與慈愛等品德。他們忘記自己的出身，所以變得傲慢又過度自信。於是他們拋棄穩紮穩打的工作態度，沒過多久就把好運用光。幸運變成厄運後，他們驚恐萬分，不知道出了什麼差錯。

先賢總是勸告世人，得到幸福時，應奉獻謝禮給神明。這實在有道理。古希臘時期，薩摩斯島的國王波利克拉特斯就把他的指環丟到大海中，以奉獻給神明。每個人都有像指環那麼珍貴的東西，奉獻方法也不只一種，但最簡單的，就是保持謙虛。

※本文節錄自：【人生五大問題：法國傳紀文學大師剖析愛情、教養、友情、社會與幸福的奧祕】一書／時報出版