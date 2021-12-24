根據一項發表在國際期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究，第2劑AZ疫苗接種滿3個月後，效力就會開始減弱，應及時追加第3劑。但國內指揮中心重申，基於2點考量，第3劑追加劑維持與第2劑間隔5個月。

20日發表於《刺胳針》的研究指出，國外專家分析蘇格蘭、巴西兩國，各200萬、4,200萬接種者的數據，發現施打2劑AZ疫苗後，無論是感染保護力、還是重症保護力，都在大概3個月後就開始呈下滑趨勢。

傳染病控制顧問英格李斯（Peter English）指出，該研究挑戰了一個觀點：疫苗即便抗體水平下降，仍能靠T細胞免疫，防範重症侵害，保護力可能長達數年，「但針對該假設，這份研究打上了一個問號。」因為研究數據顯示，重症保護力一樣會隨時間慢慢下滑。專家建議，「針對已接種（AZ）疫苗的人，需考慮替他們注射第三針。」

值得注意的是，研究期間，蘇格蘭因Delta病毒陷入水深火熱，巴西則仍與Gamma病毒纏鬥中，當時Omicron尚未在兩國現蹤。專家推測，AZ疫苗保護力數據下降，很可能也與當地盛行的變種病毒有關係。

●本土疫情緩＋高風險群已滿5個月 李秉穎：第3劑太快打沒好處

國內新冠疫苗接種廠牌也是AZ接種人次最高，2劑共有近1,500萬人次接種AZ疫苗，第2劑接種AZ疫苗則有698萬人次。國外這項研究也讓許多2劑接種AZ疫苗的國人擔憂，是否應縮短第3劑間隔時間？

不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在指揮中心記者會上表示，只有少數國家將第3劑間隔時間縮短至2～3個月，例如英國，因為當地疫情嚴峻，多數民眾2劑都施打AZ疫苗，而研究顯示，AZ疫苗產生的抗體最低，保護效果不佳，加上當地不斷有變種病毒肆虐，因此有接種第3劑的急迫性，以加強群眾免疫力。

他指出，大部分國家將第3劑間隔定在5、6個月，主要考量正常情況下，完整接種2劑疫苗後產生的抗體足以持續保護約半年，約5、6個月才會開始下降，加上變種病毒株的來襲，因此追加第3劑，又可延長加強保護半年～1年左右，「太快打好像沒什麼好處。」

觀察國內，已持續一段時間沒有本土疫情，第1～3類高風險族群也是最早開始接種疫苗的一群，打完第2劑至今已滿5個月並已優先接種第3劑，「所以規定（間隔）3個月也沒用，所有委員覺得依照台灣目前現況，不需要改變間隔5個月打第三劑的政策。」李秉穎說。

對於有醫師建議，台灣現在疫苗充足，應讓民眾想打第3劑就有得打，李秉穎持反對意見。他強調，疫苗間隔時間還是要有官方建議，民眾想打就打，只會造成混亂，醫生和民眾反而無所適從，「25天能打第3劑嗎？30天可以嗎？35天行不行？」因此，目前ACIP專家已作成決議，而且沒有任何異議通過，維持5個月的間隔時間，按部就班，由指揮中心一步步開放符合資格的民眾接種。

●第3劑廠牌開放自選 mRNA疫苗抗體最高

至於第3劑要打哪個廠牌的疫苗？指揮中心已開放民眾自由選擇，但從國內5個研究單位的混打試驗結果來看，儘管略有差異，基本上，仍是mRNA疫苗的抗體最高，包括莫德納和BNT，其次是屬於蛋白疫苗的高端疫苗，再其次才是腺病毒疫苗，也就是AZ疫苗。不過，打完第3劑的抗體就會飆升，無論接種哪個廠牌的疫苗，差異可能逐漸縮小。

但同為ACIP委員之一、台灣疫苗推動協會理事長黃玉成補充，目前仍未將AZ疫直接列在追加劑廠牌的優先名單中，因為AZ作為追加劑的效果相對來得差，若前2劑都打AZ，不建議第3劑再打AZ，抗體反應並不佳，但若前2劑不是打AZ，且考量有一些人會對mRNA或蛋白質疫苗過敏，所以仍備註追加劑可以打AZ。

常見的輕微不良反應也以mRNA疫苗和腺病毒疫苗發生率較高，大約20～30％，例如發燒、局部腫痛、倦怠、關節疼痛等，蛋白疫苗的發生率較低；而mRNA疫苗可能產生的心肌炎和腺病毒疫苗的血栓，都屬於嚴重不良反應，發生率都在百萬分之幾，也是民眾在選擇疫苗時可納入考慮的因素之一。

此外，莫德納在接種劑的使用上只採一半劑量，李秉穎解釋，莫德納最初劑量就設定為100微克，保護效果約95 ％，BNT疫苗的劑量雖然只有30微克，保護效果卻也達94％，兩者效果差異「幾乎可忽略」，但不良反應的差異卻明顯存在，而劑量減半就能減少不良反應的發生率，再加上第3劑的抗體高度原本就會比打2劑來的高，因此追加劑採半劑量，這也與大部分國家的做法一致。