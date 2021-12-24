台積電是台灣半導體產業龍頭，優渥的待遇讓不少人趨之若鶩。有網友擔任品管工程師兩年，但工作內容繁重，讓他興起想要離職的念頭，因此上網詢問網友們意見，沒想到許多人卻認為，既然都很累，還不如直接到台積電工作，至少待遇高出許多，「累得要死，不如去GG。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，「當初一畢業想說只是地名大學的統計碩，有公司願意收就來了，沒想到工作內容比面試時所講的還要多很多，開會的時候被念是家常便飯，假日也會在工作群組被主管tag，儘管有跟主管討論過業務量的問題，但主管說他也沒辦法。」

沒想到，原Po待的組陸續有人離職，整個部門剩不到5個人，導致原本就相當繁重業務量更吃重，因此開始萌生離職的想法，「我想離職，但感覺自己好像沒有一個比較專精的業務，不知道該找哪一個方向的品管比較好，另外，是否應該該再蹲一下，等年資累積到三年左右給人的觀感會比較好？」希望尋求網友們的意見。

文章引起熱烈討論，不少人認為，既然都要工作內容繁雜、容易被罵甚至工時也長，不如直接去台積電，至少待遇會比現在多出許多，「你終究要進GG的，為何不現在就進？」、「真的，累得要死，不如去GG」、「應徵GG，有上烙跑，沒上留著」、「如果這份工作不專精，待多久都沒用，快跑吧」、「那就直接去GG吧！至少錢比現在多很多很多。」

不過，有網友卻以自身經驗建議原Po不要離開，應該要趁年輕學習各方面的技術與經驗，「想當年，公司要我開發製程、提升產品良率、開發元件等都要做，但我全吃下來，最後很多人都訝異我怎麼會這麼多，現在就是我主導各部門的跨部門合作，有時候不要把自己領域走窄，菜的時候多看看。」