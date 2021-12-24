國家運動發展需要政府與人民的支持，才能站上國際舞台、發光發熱，而背後最重要的神隊友絕對就是「台灣運彩」！民眾買運彩除了可以增加觀賽刺激感之外，更重要的是能為國家體育出一份力，因為這小小的動作卻是國家運動發展的重要關鍵！

運彩助運發基金 為國家體育種下希望種子

當消費者每投注100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金中，作為政府發掘、培訓、照顧運動人才、改善運動訓練環境及落實基層運動紮根。汐止國小棒球隊教練張耀騰表示，從小就要培育國家體育的希望種子，很感謝台灣運彩幫助基層球隊，包含比賽費用、器材更換及場地維護，對球隊的持續發展有很大的幫助。

此外，教育部體育署也號召社會企業成立「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，協助球隊找到贊助企業及招募優秀運動選手。台灣運彩輔大棒球隊教練葉志仙表示，這讓球隊士氣大增，球隊選手的表現也越來越好；並以輔仁大學為例，球隊發展幾乎都與企業贊助有很大的關係，因此若無企業伸手，球隊維持一定的水準恐相當困難。

消費者每投注100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金中，作為政府發掘、培訓、照顧運動人才、改善運動訓練環境及落實基層運動紮根。／中時新聞網攝

為備戰2020東京奧運，體育署啟動了黃金計畫，特別針對具爭金奪牌的菁英選手，實施專業個人化訓練，所需費用都是從運動發展基金中支出。國立體育大學教授也是前體育署署長高俊雄表示，東京奧運時，也特別將住宿等生活費用額度提高，給予最高規格的待遇，且每年都會舉辦的國際賽事也從運動發展基金提撥。大家目的簡單、目標一致，為的就是要讓台灣站上國際舞台，提高能見度及影響力。

台灣運彩在國家體育發展上，擔起了培訓體育人才的重要責任。台灣運彩總經理林博泰說，很榮幸能夠協助政府發行台灣運彩，盡一己之力，透過營造出看球賽、買運彩的氛圍，號召全民齊心投入；更是推出虛擬會員投注，讓民眾直接透過手機或電腦投注，進而減少樹木砍伐、印彩券、紙張浪費的問題，也落實了環保減碳。此外，總經理林博泰覺得，經營台灣運彩很有意義，除了可以為政府運行運動彩券的發行，亦能照顧運動選手就業，再加上體育署的大力推動，絕對可以使國家體育變得更強大！

台灣運彩在國家體育發展中擔當重要角色/中時新聞網攝

民國99年政府開始編列國家體育發展基金預算，每一年都會大幅增加。在黃金計畫中，培育選手的部分就編列了15億元，體育署副署長林哲宏說，好在有這筆經費預算，為培育選手人才提供了更大的支援，而這樣的良性循環，絕對會為未來帶來更好的發展。

體育署副署長林哲宏發現，政府成立的體育單位通常會有經費問題，於是參考國外做法，消費者每投注100元將自動挹注10元至國家運動發展基金中/中時新聞網攝

台灣選手在2020東京奧運帶來的精彩表現，為台灣民眾提振士氣。邀請您一起買運彩、看比賽、更精彩，買運彩、助體育、增光彩，大家一同為國家體育盡一份心力，相信2024年的巴黎奧運也絕對會有好成績！