「醫生！我因為害怕疫情，延後了一些時日來就診拿藥。」類似的對話，近日在醫療院所診間內不絕於耳。延後拿藥、不規則用藥已成為疫情爆發後常見的醫療窘境。本來控糖模範生的糖尿病友王先生，也因害怕疫情，沒有續用糖尿病用藥，再次來醫院已是血糖高到高血糖高滲透壓狀態送來急診。

●糖尿病 與多種嚴重慢性併發症有關

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病意即細胞無法利用造成血管中葡萄糖太多的狀態，跟很多嚴重慢性併發症有因果關係，如：腦中風、心臟病、神經病變、腎衰竭需洗腎等，但其實在高血糖的狀態當下身體處於慢性發炎、易血栓、免疫力下降的狀態；而新冠病毒(COVID-19)也會促使發炎、血栓反應，導致胰島素阻抗增加，甚至胰島 ß 細胞分泌胰島素功能下降，進一步導致血糖惡化，惡性循環。

●新冠病毒來襲 糖尿病是常見共病族群

根據新冠病毒(COVID-19)染疫病人中的流行病學調查，最常見的共病族群，糖尿病往往不是第一就是第二。糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，而且風險跟平常控制的血糖狀態、糖化血色素、甚至血糖變異度都呈現高度相關。

由大數據顯示，不管是第 1 型還是第 2 型糖尿病，平日血糖控制的情況的確與罹患新冠病毒後的死亡率有關。因此，維持規律的生活、定時定量的飲食、適度的運動還是很重要的，尤其糖尿病加上肥胖染疫後的風險大增，所以除了血糖，體重的維持也是一大關鍵。

●血糖狀態不能用感覺的 需要客觀數據

這段時間門診發現，有些病友在家久了，常飲食過量、缺乏運動導致血糖上升而不自知。葉乃誠表示，隱形的血糖上升，常都是因為沒有產生不舒服的症狀，而讓病人沒有警覺，因此血糖機可以幫助病友不需要到醫療院所，即可準確知道自己血糖的狀態，以利飲食控制及增加運動動機。

●血糖難控制 胰島素幫助維持

困難控制第2型糖尿病及第1型糖尿病友酮酸中毒風險本就高，而新冠病毒(COVID-19) 也會造成胰島素阻抗及胰島 ß 細胞分泌胰島素功能下降，進一步加重酮酸中毒風險。葉乃誠強調，應注意幾個原則：

1、了解酮酸中毒的症狀，如：胃口不振、虛弱、噁心、肚子痛等，若有疑似症狀，請先查看目前服用血糖藥物，若有第 2 型鈉-葡萄糖共同轉運蛋白抑制劑(Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors，SGLT2 inhibitors)請先暫停，提早就醫。

2、注意自己的血糖，身體有狀況時較頻繁的監測自己血糖，甚至去買機器偵測血中酮體。

3、適度補充水分，且進食的碳水化合物勿減至過低。足量的水分及進食夠身體所需的碳水化合物才能有效降低酮酸中毒風險。

4、困難控制糖尿病病人，胰島素是控糖利器，加上每天血糖監測，不但可以控制血糖，也有效抑制酮酸中毒風險。